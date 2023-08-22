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賴勁麟辭雲豹董座止血？ 藍諷可能還有千百個綠色門神

台灣新聞組／台北22日電
請辭走人 前綠委賴勁麟（中）擔任雲豹能源董事長，近來遭質疑靠政商關係大賺綠能財，賴勁麟21日宣布請辭雲豹董事長及所有子公司職務，但藍營質疑賴勁麟是在幫賴清德的選情止血。(本報資料照片)
請辭走人 前綠委賴勁麟（中）擔任雲豹能源董事長，近來遭質疑靠政商關係大賺綠能財，賴勁麟21日宣布請辭雲豹董事長及所有子公司職務，但藍營質疑賴勁麟是在幫賴清德的選情止血。(本報資料照片)

民進黨立委賴品妤的父親、前立委賴勁麟昨天宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，在雲豹能源擔任獨立董事的農委會前副主委李退之也宣布請辭。

賴勁麟近期遭在野黨與輿論質疑藉政商關係大賺綠能財，國民黨發言人林家興昨天表示，賴勁麟辭職是心虛或落跑？還是為了幫民進黨總統參選人賴清德選情止血？

雲豹能源表示，賴勁麟昨天向董事會說明，為避免他的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，經審慎考量並顧及公司長期發展規畫後，主動辭任董事長及所有子公司職務。雲豹董事會對此表示惋惜，並尊重賴勁麟的決定。

林家興說，賴勁麟吃乾抹淨後拍拍屁股走人，但台灣的能源政策未來依舊充滿風險，更讓台商與外資充滿不確定性；民進黨強推綠電，已經形成「綠電複合體」，走了一個賴勁麟，背後可能還有千千百百個綠色門神賴勁麟，國民黨會繼續強力監督，徹底清查可能弊案及糾正錯誤能源政策。

賴勁麟表示，針對某些政黨、名嘴或媒體對他、他的家人和雲豹能源毫無根據的荒謬抹黑，他和公司會採取法律行動捍衛名譽。

雲豹表示，集團營運不受影響賴勁麟請辭影響，並已由董事互推自然人董事廖福生擔任代理董事長。公司將盡速召開股東臨時會補選賴、李請辭後的董事與獨立董事缺額。

賴勁麟此舉被解讀綠營為選戰清理戰場，設停損點，避免野火燎原燒出選情破口。綠營派系人士說，回顧賴清德近期針對黨內爭議較大的事件，皆採快速止血、快刀斬亂麻策略，如林飛帆、李正皓退選立委就是實例；賴勁麟請辭不意外，賴清德不希望任何負面新聞影響大選選情。

知情人士表示，相關質疑在賴品妤2020年參選立委時就被討論，賴勁麟之前也曾考慮辭董座，但雲豹是上市公司，任何人事異動都影響重大。此次賴勁麟決定辭職，應是希望避免再因類似情事受到攻擊，不想再當國民黨的提款機。

黨政人士也透露，賴勁麟一開始被國民黨攻擊時，民進黨一度認為是舊案拿來「冷飯熱炒」，但在野黨有策略地將綠能產業汙名化，也讓這一波傷害比想像中大。

民進黨立委洪申翰表示，雲豹能源之所以會有這麼多子公司，主因是「專案型」，有特殊目的的，屬於SPV（special purpose vehicle），是國際能源公司常見的發展樣態。他反問，在野黨如此大力抨擊，「難道說未來再生能源開發商不能以ＳＰＶ子公司的方式持有案場嗎？」

民進黨立委郭國文表示，綠能產業中的光電發展確實有被汙名化的跡象，未來要更加努力取信於民眾，行政部門必須在政策說明上再加強力道，否則民眾容易在網路上被誤導，甚至掀起軒然大波的輿論，到時就算透過司法澄清也無濟於事。

民進黨 國民黨 綠能

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