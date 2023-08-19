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民調：56.6%看好賴清德當選 柯文哲、侯友宜不到2成

台灣新聞組／台北19日電
副總統賴清德（右）結束巴拉圭出訪行程，18日返台並發表談話。（記者季相儒／攝影）
副總統賴清德（右）結束巴拉圭出訪行程，18日返台並發表談話。（記者季相儒／攝影）

台灣民意基金會昨天發布最新民調，56.6%選民看好民進黨賴清德當選總統，民眾黨柯文哲19.6%，國民黨侯友宜12.4%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，一面倒看好賴清德脫穎而出，這是一個趨近最低社會共識的選民政治判斷，將對選情帶來巨大且深遠的影響。

本報系聯合報報導，游盈隆分析，整體來看，台灣選民不分老少、教育程度高低、職業背景差異、居住地南北東西，都呈現一面倒看好賴清德將贏得2024年台灣總統大選，這是台灣總統選民目前的集體政治判斷。

另據台北中國時報報導，從政黨支持角度看，民進黨支持者中，九成三看好賴清德當選；國民黨支持者僅四成六看好侯友宜，自己人的看好度是三人中最低，二成六看好賴清德，二成三看好柯文哲；民眾黨支持者五成四看好柯文哲，三成一看好賴清德，8.1%看好侯友宜；中性選民中，四成二看好賴清德，一成七看好柯文哲，8.8%看好侯友宜。

另外，賴清德雖在年輕選票一直落後柯文哲，但民調中，賴在各年齡一面倒看好，唯一只有25到34歲，賴柯分別是40.7%對40.3%，呈現拉鋸；6都16縣市，每個行政區域選民也是一面倒看好賴清德將當選。

此外，副總統賴清德結束出訪巴拉圭行程，昨天返抵國門，賴清德表示，台巴兩國共享民主、自由、人權的價值，是兄弟之邦，並宣示會持續推動跟台灣的各項合作交流，也會進一步鞏固兩國邦誼。他說，此行對兩國未來的邦誼、合作有莫大幫助；國際社會非常重視台灣，感謝國人的努力讓台灣愈來愈強、贏得國際支持。

賴清德 柯文哲 侯友宜

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