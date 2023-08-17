傳任郭台銘副手 李佳芬：今天又不是愚人節

高雄市前市長韓國瑜夫人李佳芬（圖）被點名可當鴻海集團創辦人郭台銘的副手，李佳芬表示，大家選舉前太無聊了，找個對象開開玩笑，今天又不是愚人節。（本報資料照片）

鴻海集團創辦人郭台銘 昨桃園行程滿檔，走訪桃園三宮廟參拜，他傍晚到中壢慈惠堂參拜後表示，這八年來兩岸問題變嚴重，黨意也高於民意，他現在到全台偏鄉、都市，到每個地方聽2300萬人民心聲，聽完會適時宣布他為什麼要出來替大家服務，「我沒當選，說的都是空頭支票 」，若當選，這些問題自然會解決，請大家相信他。

鏡週刊報導，郭台銘有意找高雄市前市長韓國瑜的妻子李佳芬 當副手；郭昨天中午到桃園護國宮參香受訪時回應，「很多新聞我自己都沒有聽過」。李佳芬受訪也說，從沒聽說過這件事，大家選舉前太無聊了，找個對象開開玩笑，「今天又不是愚人節」，這訊息只是純粹博君一笑。

郭台銘接著到桃園玉元宮口參香，下午轉往八德玉元宮祈福，傍晚到中壢慈惠堂，民眾熱情與他握手，並有民眾呼「郭台銘一定贏」，高喊要讓他票票入匭。

有民眾擔憂，若郭當選，面對對岸脅迫，在他的大陸資產及台灣人民之間，要如何抉擇？郭說，他一定毫不猶豫放棄這些資產，不過，若真的戰爭，工廠停工，牽一髮動全身，會是全世界要共同面對的問題，因此這次選舉相當重要。

國民黨副主席連勝文昨坦承，自己是藍營跟郭台銘溝通管道之一，不會放棄整合到最後一分一秒。