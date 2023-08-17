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新聞評論／朱立倫聲援高虹安 侯辦不滿有理嗎？

聯合新聞網「重磅快評」
新竹市長高虹安涉助理費案遭訴，國民黨主席朱立倫（右）力挺高，但卻傳出事先未與侯友宜（左）競選辦公室溝通，侯朱同聲否認，朱並指這是見縫插針，製造對立。（本報資料照片）
新竹市長高虹安涉助理費案遭訴，國民黨主席朱立倫（右）力挺高，但卻傳出事先未與侯友宜（左）競選辦公室溝通，侯朱同聲否認，朱並指這是見縫插針，製造對立。（本報資料照片）

新竹市長高虹安任職立委期間涉及助理費案，北檢依貪汙罪起訴高虹安及四名助理，為綠營帶來選戰紅利，除重創高個人政治前途，高的「老闆」民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘也遭波及，國民黨主席朱立倫聲援高虹安意外變成主旋律，傳出侯辦不滿的雜音則是始料未及，但也暴露黨中央與侯辦之間步調不一致的老問題，必須及早整隊再出發。 

新竹市長高虹安被訴，政治效應一波波襲來。在各界普遍認為柯文哲、郭台銘可能首當其衝之際，國民黨主席朱立倫搶在第一時間聲援高虹安，甚至比柯文哲還快，事後傳出有侯辦人士不滿，認為朱的表態可能變相讓基層看衰國民黨總統參選人侯友宜，助長柯文哲的氣勢。

朱立倫兩度回應傳聞，其中一次還和侯友宜同框，侯否認事先未溝通的說法，朱指這是有人存心製造對立，見縫插針，用司法還給當事人清白，這是基本態度，難道要對同為在野陣營的朋友落井下石嗎？

朱立倫甚至細數這兩周來，他只有一天回台北，每天都在各地幫侯友宜跟立委參選人助選，在第一線力拚，請支持者不要相信任何想製造藍營困擾的說法，並說同為在野陣營，大家在立法院都有合作，侯友宜、盧秀燕的活動，高都親自參與或派人參加，朋友愈多愈好，敵人越少越好。

朱立倫顯然很重視侯辦質疑的傳言，所以才兩度發言澄清表明心志，還說自己是如何盡心盡力為侯友宜及小雞們奔波輔選。朱的言外之意是，他沒有功勞也有苦勞，但努力付出並沒有獲得肯定，頗有委曲之意。

朱立倫所言甚是，朋友愈多愈好，敵人越少越好，這是拚勝選的硬道理。但他的解釋也顯現黨中央和侯辦的溝通管道始終不夠暢通的老毛病並未改善，致使不滿傳言一有機會就發酵，這和黨中央未能明快處理周典論、徐耀昌等事件多少相關，朱立倫也怪不得別人。

上月侯辦執行長金溥聰受訪直言，他不明白朱立倫在723喊出的「執政大聯盟」是什麼。某種程度上，金其實已經把話說得很白，侯辦一直不太清楚黨中央的遊戲規則，朱事後費不少脣舌解釋，這次聲援高虹安有如上次事件翻版，即使侯也說高案是民進黨打擊異己，和朱聲援高虹安沒有多大差別，但仍給對手見縫插針的機會。 

不過，解讀朱立倫的發言，實已透露幾分藍白合或非綠整合的想像空間，柯文哲儘管擺明不擔任副手、一定會參選到底，但也說水到渠成，朱對於立委選戰合作顯然比較有信心，這和郭台銘連署訴求可能改為「下架國會民進黨 」也有一些交集，但總統選戰部分仍顯混沌。

值得觀察的是，金溥聰16日露臉但致詞後即閃人，侯友宜否認競辦下令對柯、郭開戰，對於大選戰略有產生定錨作用，即使郭台銘動作不斷，但黨中央和侯辦的戰略仍應儘快統合，不能坐視靜觀其變；侯的民調止穩，16日公布競選LOGO及政治獻金帳號，還要補助小雞看板，形同選戰起跑宣示，雙方戰術也到了應該盤整的階段，莫再雙頭馬車，老給對手見縫插針的機會了。     

侯友宜 柯文哲 郭台銘

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