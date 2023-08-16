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黑白集／只辦高虹安 桃竹3弊案沒下文?

黑白集
新竹市長高虹安14日親上火線反擊，檢察官以「先射箭後畫靶」方式強行起訴，令人質疑這又是樁政治介入司法的惡性案例。(記者王駿杰／攝影)
新竹市長高虹安14日親上火線反擊，檢察官以「先射箭後畫靶」方式強行起訴，令人質疑這又是樁政治介入司法的惡性案例。(記者王駿杰／攝影)

新竹市長高虹安被控將「公費助理經費」挪作私用，遭北檢以貪汙罪起訴。民眾黨主席柯文哲批不符比例原則，「幾千億的案子裝沒看到，去查46萬的？」此言不足證高虹安清白，卻說出民眾心中之惑：影響去年桃竹選情的3大案，唯高案重辦，新竹棒球場弊案、八德羽球館天花板崩塌案為何不見影蹤？

北檢只花8個月便起訴高虹安，而桃竹檢方費時一年仍理不清涉官商勾結的數十億公共工程弊案，遑論南檢為學甲88槍海捕「綠蟑螂」，卻避開爭奪千億暴利的「養蟑人」。難怪人民譏檢調看顏色辦案。貪汙不容姑息，但捉小放大莫非聲東擊西掩護竊國大盜？

高虹安勝選也難逃官司，像是面哈哈鏡，反射林智堅全身而退的乖謬，更映照鄭文燦步步高陞的荒誕。燦哥在桃園留下諸多億級問題工程，如此政績卻能蒙司法關愛刑不上身，穩當「地下閣揆」。

說來也巧，高案起訴前，與燦哥有關的詐團八德農地炒作案又被盯上。他聲稱去年已提告，「司法會查明」；但案如泥牛入海，不曾開庭。不知怎的，鄭文燦和詐團頗有緣，除八德炒地的郭哲敏集團，imB案主嫌也曾託他提拔好友。

高官、檢警包庇奸商又交好詐團，要說比高虹安清白，其誰能信？民主時代猶見「竊鉤者誅，竊國者侯」，足證司法黑暗。(轉載自聯合報)

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