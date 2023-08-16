郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘 持續朝獨立參選2024總統大選目標前進，但副手人選也成為郭陣營的棘手問題。鏡週刊報導，積極推動「郭柯合」的彰化縣議長謝典林系統，近來就鎖定前高雄市長韓國瑜 夫人李佳芬 作為郭搭檔，藍委批債留曾孫的最適副手人選。

郭台銘副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬（圖）。（本報資料照片）

據報導，依照《總統副總統選舉罷免法》規定，郭台銘要獨立參選，須在9月13日至17日期間向中選會提出申請，屆時連署書上要有副手名字，等於比其他政黨推薦的參選人，提早「亮牌」兩個月。

「只要副手選得好，郭台銘將對民眾黨柯文哲選情造成壓力，就能製造雙方談話空間。」一位挺郭的中南部地方人士指出，包括謝典林、南投縣議長何勝豐、雲林張家、台中顏家（黑派）等挺郭或友郭的地方派系已有共識，唯有郭柯合才是非綠陣營的勝選方程式。但在柯文哲現無意接受整合的情況下，「先連署，再整合（郭柯）」成為挺郭派眼下推動郭柯合的最主要路徑，「郭台銘副手一定案，就是決定勝負的時刻」。

報導指出，深受謝典林信任的政治顧問、前無黨籍彰化縣議員劉坤鱧，近來就多次向謝大力建議，應推薦韓國瑜夫人李佳芬給郭台銘陣營，將她列為郭搭檔的人選之一；同時，劉私下也開始串聯地方推動此事。

背後原因，劉坤鱧看準韓國瑜在政壇仍有相當影響力，但韓先前已出席國民黨全代會，用行動支持黨所提名的參選人，因此轉而把目光放到李佳芬身上。一來李能凝聚韓粉並吃到部分藍軍票盤，有助衝高郭的連署份數，二來「郭李配」能向柯陣營秀政治肌肉，從選戰策略角度來看，她將是合適人選。