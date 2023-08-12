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太魯閣事故報告 運安會被要求刪改 獨立性遭質疑

記者楊竣傑、侯俐安／台北12日電
運安會主委楊宏智請辭運安會主委獲准。(本報資料照片)
運安會主委楊宏智請辭運安會主委獲准。(本報資料照片)

國家運輸安全調查委員會為獨立公正調查航空、鐵道、水路及公路之重大運輸事故的行政機關，近來卻遭質疑行政院工程會、行政院頻將手伸到運安會，不僅曾要求運安會刪除太魯閣號事故調查報告的改善建議內容，今年前主委楊宏智陷入「泡湯風暴」，政院調查報告尚未出爐，楊就接到電話要求「顧全大局」主動請辭，形同「被請辭」。對此，本報系聯合報記者四度致電楊宏智皆未回應；行政院、工程會則強調尊重運安會獨立性。

2021年台鐵太魯閣號事故，釀成49死。運安會去年5月公布調查報告，提到主責政府採購法的工程會有3點改善建議，包含會同相關單位，檢視及加強宣導防止廠商「借牌」之措施、加強宣導廠商停權之判斷準則、與優化工程履歷資料等。

不過，近來卻傳出工程會副主委顏久榮在報告公布前五天，直奔運安會，要求時任主委楊宏智刪除有關工程會的所有改善建議。運安會最後將原本直陳工程會應「杜絕」工程廠商借牌，督導落實廠商停權等責任，以「加強宣導」等較軟性字眼取代。

知情人士直言，運安會雖為獨立機關，卻只是行政院下的三級機關，負責督導的政委吳澤成，也是工程會主委，恐有利益衝突。

對此，工程會回應，運安會調查報告初稿中將執行面未落實的問題、推論為法規不完備，要求工程會修法，由於「邏輯顯有未洽」，工程會已經有相對罰則，應要針對落實問題檢討，而非修法，因此兩度去函表示意見。但是運安會修正之改善建議並未完全理解。

工程會表示，為期報告發現問題能正確解決，且考量當面口頭說明較書面文字更易理解及有效率，顏久榮5月5日拜會楊宏智，說明如何針對運安會發現問題改善，會後都有向吳澤成陳報；但在報告審議後，未曾要求任何修正。

太魯閣事故罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」，其委任律師陳孟秀直言，要求刪除改善建議的事情，根本不該發生，「真的很可惡」，運安會公信力也將大打折扣。

此外，楊宏智今年被爆料疑搭公務車蹺班、泡湯，知情人士指出，政院調查報告尚未出爐前，楊就接到行政院秘書長李孟諺的電話，要楊以「顧全行政團隊大局」，主動請辭。

行政院表示，運安會職權政院從無干涉介入；楊宏智因涉及政風事件，主動請辭一事，行政院當日即清楚說明，尊重楊宏智個人意願，該揣測並非事實。

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