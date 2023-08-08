我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

「股東承認賣股」 鏡電視變更申請 NCC涉瀆職

記者馬瑞璿、林銘翰／台北8日電
時代力量立委陳椒華7日在立法院舉行記者會指出，鏡電視自2022年3月以來，已經不斷出現諸多違法亂紀現象，NCC主委陳耀祥以附帶停止條件的行政處分，轉移自己放水的責任。(記者許正宏／攝影)
時代力量立委陳椒華7日在立法院舉行記者會指出，鏡電視自2022年3月以來，已經不斷出現諸多違法亂紀現象，NCC主委陳耀祥以附帶停止條件的行政處分，轉移自己放水的責任。(記者許正宏／攝影)

國家通訊傳播委員會(NCC)6月底通過鏡電視上架，NCC要求鏡電視8大股東須簽不賣股、不找人頭的切結書。NCC官員昨天表示，7月底收到鏡電視全體股東切結聲明，已完成鏡電視董監事變更程序，不須再提委員會議。

NCC指出，7月20日以附加停止條件許可鏡電視變更負責人，停止條件為鏡電視全體股東於處分送達後次日起1個月內提出切結書，確認股份除交付信託外，未轉讓給他人。在鏡電視函覆全體8位股東切結書給NCC後，鏡電視董監事變更也已完成。

根據公開資料，鏡電視的8大股東包括國巨董事長陳泰銘、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、翰林育成股份有限公司、麗綺開發負責人朱劭華、英業達創辦人葉國一、鏡週刊社長裴偉以及穩懋半導體董事長陳進財。

不過，時代力量立委陳椒華昨天指出，鏡電視的醜聞爆發以來，不斷出現違法亂紀，而面對鏡電視的諸多違法，NCC完全擺爛放水，甚至以掩耳盜鈴的方式強渡關山，透過行政處分附停止條件的方式，巧妙地把陳耀祥瀆職放水的責任，移轉給鏡電視的八大股東。

時代力量立委陳椒華表示，鏡電視股東陳泰銘親口承認賣股，NCC主委陳耀祥以附停止條件的行政處分，轉移放水責任。

針對立委質疑NCC設停止條件是為了轉移調查責任，涉嫌放水，NCC回應絕無此事，已竭盡行政調查可能，況且「股東持股不得轉讓」是當初同意許可鏡電視申設的重要條件，NCC以「附加停止條件許可鏡電視公司負責人變更」，是更周延考量行政調查的極限性，絕無放水、卸責可能。

陳椒華說，八大股東有人自始就是人頭代持，有人去年9月已經出脫持股，凡走過必留下痕跡，無論這些代持股份的大股東，如何巧立名目試圖遮掩，在契約上刻意設計延後股份交割時間，都無法掩飾已經賣股，錢已入袋的事實。

陳椒華表示，祝文宇早已表明，他是幫張高祥代持股份，無論是在取得執照前2021年12月17日的股東會，還是取得執照後2022年1月20日，在陳致遠辦公室舉行非正式股東聚會，關於股東權行使的重大事項，祝文宇都必須請示張高祥決定。

陳椒華說，針對大股東的出脫持股，陳泰銘與陳致遠兩人已數度親口承認，他們與葉國一、陳進財4人皆已經賣股，也都收到股款，如同陳泰銘親口對她本人所言，只要去查金流，一切清清楚楚，無所遁形。

陳椒華指出，鏡電視這些代持股份的大股東，只要膽敢出具內容虛偽不實的切結書，她一定會親赴北檢告發使公務員登載不實等犯罪行為，提交目前蒐集取得包括錄音檔在內等諸多證據，追究刑事責任到底。

股東會

上一則

柯文哲急賠北藝2億 綠議員爆：依約可免賠

下一則

「未想與中國為敵」 賴清德：兩岸「定海神針」是民主

延伸閱讀

陳吉仲掌農業部 藍酸綠：官做愈爛升愈快

陳吉仲掌農業部 藍酸綠：官做愈爛升愈快
主管涉多起性騷事件 環保署署長挨批吃案

主管涉多起性騷事件 環保署署長挨批吃案
台美貿易倡議首批協定 台立院無異議通過初審

台美貿易倡議首批協定 台立院無異議通過初審
張子敬傳內定環境部長 環團反彈 籲陳建仁三思

張子敬傳內定環境部長 環團反彈 籲陳建仁三思

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
陳姓少年的女閨密遭設局下藥，險遭扒衣性侵（示意圖）。本報資料照片

愛太深？台16歲少年幫男友下藥 助性侵女閨蜜

2023-08-01 19:00

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪