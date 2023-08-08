「股東承認賣股」 鏡電視變更申請 NCC涉瀆職

時代力量立委陳椒華7日在立法院舉行記者會指出，鏡電視自2022年3月以來，已經不斷出現諸多違法亂紀現象，NCC主委陳耀祥以附帶停止條件的行政處分，轉移自己放水的責任。(記者許正宏／攝影)

國家通訊傳播委員會(NCC)6月底通過鏡電視上架，NCC要求鏡電視8大股東須簽不賣股、不找人頭的切結書。NCC官員昨天表示，7月底收到鏡電視全體股東切結聲明，已完成鏡電視董監事變更程序，不須再提委員會議。

NCC指出，7月20日以附加停止條件許可鏡電視變更負責人，停止條件為鏡電視全體股東於處分送達後次日起1個月內提出切結書，確認股份除交付信託外，未轉讓給他人。在鏡電視函覆全體8位股東切結書給NCC後，鏡電視董監事變更也已完成。

根據公開資料，鏡電視的8大股東包括國巨董事長陳泰銘、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、翰林育成股份有限公司、麗綺開發負責人朱劭華、英業達創辦人葉國一、鏡週刊社長裴偉以及穩懋半導體董事長陳進財。

不過，時代力量立委陳椒華昨天指出，鏡電視的醜聞爆發以來，不斷出現違法亂紀，而面對鏡電視的諸多違法，NCC完全擺爛放水，甚至以掩耳盜鈴的方式強渡關山，透過行政處分附停止條件的方式，巧妙地把陳耀祥瀆職放水的責任，移轉給鏡電視的八大股東。

時代力量立委陳椒華表示，鏡電視股東陳泰銘親口承認賣股，NCC主委陳耀祥以附停止條件的行政處分，轉移放水責任。

針對立委質疑NCC設停止條件是為了轉移調查責任，涉嫌放水，NCC回應絕無此事，已竭盡行政調查可能，況且「股東持股不得轉讓」是當初同意許可鏡電視申設的重要條件，NCC以「附加停止條件許可鏡電視公司負責人變更」，是更周延考量行政調查的極限性，絕無放水、卸責可能。

陳椒華說，八大股東有人自始就是人頭代持，有人去年9月已經出脫持股，凡走過必留下痕跡，無論這些代持股份的大股東，如何巧立名目試圖遮掩，在契約上刻意設計延後股份交割時間，都無法掩飾已經賣股，錢已入袋的事實。

陳椒華表示，祝文宇早已表明，他是幫張高祥代持股份，無論是在取得執照前2021年12月17日的股東會 ，還是取得執照後2022年1月20日，在陳致遠辦公室舉行非正式股東聚會，關於股東權行使的重大事項，祝文宇都必須請示張高祥決定。

陳椒華說，針對大股東的出脫持股，陳泰銘與陳致遠兩人已數度親口承認，他們與葉國一、陳進財4人皆已經賣股，也都收到股款，如同陳泰銘親口對她本人所言，只要去查金流，一切清清楚楚，無所遁形。

陳椒華指出，鏡電視這些代持股份的大股東，只要膽敢出具內容虛偽不實的切結書，她一定會親赴北檢告發使公務員登載不實等犯罪行為，提交目前蒐集取得包括錄音檔在內等諸多證據，追究刑事責任到底。