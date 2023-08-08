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高雄斷橋陳建仁勘災晚3天 挨酸選舉才來

台灣新聞組／高雄8日電
行政院長陳建仁（前排左三）7日臨時增加勘災行程，由高雄市長陳其邁（左二）陪同了解明霸克露鋼便橋搶修進度，圖／高市府提供
行政院長陳建仁（前排左三）7日臨時增加勘災行程，由高雄市長陳其邁（左二）陪同了解明霸克露鋼便橋搶修進度，圖／高市府提供

卡努「颱風尾」掃到南投，仁愛鄉受創嚴重，今持續停止上班上課，蔡英文總統昨在行政院副院長鄭文燦等人陪同下到南投縣了解救災情況。行政院長陳建仁則和高雄市長陳其邁到桃源區勘災，陳建仁除誇高雄防災超前部署，還指南投防救災SOP執行不夠完整，南投縣長許淑華則回嗆，陳院長可能對偏鄉山形地貌不太了解，「超過1000毫米大雨下在任何鄉鎮，都是不可承受之重。」

本報系聯合報報導，公路總局、台電、台水等單位指出，仁愛鄉對外主要幹道台14線已初步全線搶通，2天內清除沿線暫置土方，之後將協助縣府搶通投83、投85、投89線等縣道。

昨天陳建仁在高雄三場致詞，都不忘拿南投跟高雄對比，稱許高雄市府超前部署得宜，預先撤離民眾，讓一些病人能夠後送，「不像南投還有八名糖尿病、洗腎病人需緊急後送，那時候就已經困難了」，如有前瞻部署、超前採取行動會很好，也不用動用直升機到災區。

「一個大雨超過1000毫米下在仁愛鄉，相信任何一個鄉鎮都承受不住。」許淑華到信義鄉勘災時忍不住喊話，陳院長可能對偏鄉山形地貌不是那麼了解，在仁愛、信義等山區居民下山要近2小時，當時第一時間接受縣府安置撤離共245人。

許淑華表示，南投縣幅員遼闊，陳院長有機會能多到仁愛、信義鄉來，尤其仁愛鄉只要一個聯外道中斷，基本上就會形成一個孤島。她希望中央可以體諒防災與救災不易，希望這次災情補助和核發補助速度上能盡快進行。

據台北中國時報報導，高雄市桃源區明霸克露橋4日被玉穗溪土石流沖毀，桃源區復興、拉芙蘭及梅山3里因交通中斷，居民一度受困，事隔3天，行政院長陳建仁7日赴現場視察便橋施作工程，遭居民揶揄「選舉快到了才來看」。高雄市政府宣布，桃源區3里因修好人行便道，8日正常上班上課。

對於陳建仁颱風過後、昨天山上沒風沒雨時才視察，居民酸說「選舉快到了，所以來看一看，建議院長平常可以多到山上走走」。

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