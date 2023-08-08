高雄斷橋陳建仁勘災晚3天 挨酸選舉才來

行政院長陳建仁（前排左三）7日臨時增加勘災行程，由高雄市長陳其邁（左二）陪同了解明霸克露鋼便橋搶修進度，圖／高市府提供

卡努「颱風尾」掃到南投，仁愛鄉受創嚴重，今持續停止上班上課，蔡英文 總統昨在行政院副院長鄭文燦等人陪同下到南投縣了解救災情況。行政院長陳建仁則和高雄市長陳其邁到桃源區勘災，陳建仁除誇高雄防災超前部署，還指南投防救災SOP執行不夠完整，南投縣長許淑華則回嗆，陳院長可能對偏鄉山形地貌不太了解，「超過1000毫米大雨下在任何鄉鎮，都是不可承受之重。」

本報系聯合報報導，公路總局、台電、台水等單位指出，仁愛鄉對外主要幹道台14線已初步全線搶通，2天內清除沿線暫置土方，之後將協助縣府搶通投83、投85、投89線等縣道。

昨天陳建仁在高雄三場致詞，都不忘拿南投跟高雄對比，稱許高雄市府超前部署得宜，預先撤離民眾，讓一些病人能夠後送，「不像南投還有八名糖尿病 、洗腎病人需緊急後送，那時候就已經困難了」，如有前瞻部署、超前採取行動會很好，也不用動用直升機到災區。

「一個大雨超過1000毫米下在仁愛鄉，相信任何一個鄉鎮都承受不住。」許淑華到信義鄉勘災時忍不住喊話，陳院長可能對偏鄉山形地貌不是那麼了解，在仁愛、信義等山區居民下山要近2小時，當時第一時間接受縣府安置撤離共245人。

許淑華表示，南投縣幅員遼闊，陳院長有機會能多到仁愛、信義鄉來，尤其仁愛鄉只要一個聯外道中斷，基本上就會形成一個孤島。她希望中央可以體諒防災與救災不易，希望這次災情補助和核發補助速度上能盡快進行。

據台北中國時報報導，高雄市桃源區明霸克露橋4日被玉穗溪土石流沖毀，桃源區復興、拉芙蘭及梅山3里因交通中斷，居民一度受困，事隔3天，行政院長陳建仁7日赴現場視察便橋施作工程，遭居民揶揄「選舉快到了才來看」。高雄市政府宣布，桃源區3里因修好人行便道，8日正常上班上課。

對於陳建仁颱風過後、昨天山上沒風沒雨時才視察，居民酸說「選舉快到了，所以來看一看，建議院長平常可以多到山上走走」。