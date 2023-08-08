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蔡跨任期借1.5兆 藍批債留下任政府

記者鄭媁、張睿廷／台北8日電
蔡政府特別預算 橫跨下任政府 製表／鄭媁
蔡政府特別預算 橫跨下任政府 製表／鄭媁

蔡英文總統宣稱任內減少舉債，絕無債留子孫；財政部也親上火線說明。不過，國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天表示，蔡政府任內特別預算經費高達2.4兆元（台幣，下同，約800億美元），其中多項執行期間都是到下任政府，當然算不到蔡總統身上，既然財政部不承認未來要借債，黨團將提案刪除債務餘額，讓民進黨伎倆現形。

曾銘宗與國民黨立委費鴻泰、李德維昨舉行記者會指出，回顧前瞻計畫，食安建設看不出具體績效；軌道建設建完，地方財政破產；數位建設推動資安基礎建設，詐騙更氾濫普遍；城鄉建設建更多停車場、蚊子館，「錢花完了，缺水、缺電、缺人才卻更嚴重」。

曾銘宗說，蔡政府說沒有債留子孫根本是話術、騙術，專家學者認為蔡政府這段期間增加債務1兆4千億元，蔡總統及財政部只承認舉債4350億元，但蔡任內分年編列13項特別預算，總經費2兆4966億元，蔡為何只承認4000多億元？

曾銘宗指出，新式戰機採購預算執行年度為2020至2026年、海空戰力提升計畫採購特別預算2022至2026年執行、前瞻基礎建設第4期特別預算2023至2024年、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算2023至2025年，這些預算執行期間都是到下任政府。

曾銘宗批評，蔡政府不但債留子孫，還保留債務給下任政府，2.4兆元特別預算現在真正借款只約1兆元，還有近1.2兆至1.5兆元將來借，既然蔡政府不承認債務，國民黨下會期審查預算時會提案將債務餘額刪除，看財政部是否支持。

國民黨主席朱立倫也表示，民進黨七次特別預算都是舉債，如果這不是債留子孫、債留曾孫，什麼才是？國民黨總統參選人侯友宜也說，數字會說話，蔡政府把特別預算當成常態編列，明明這個方式就是債留子孫。

國民黨立委王鴻薇也說，財政部解釋蔡英文長期債務成長只有4000多億元，堅稱至今年7月底累計長期債務為5兆8338億元，但據財政部全球資訊網的財政統計月報，至今年6月底各級政府債務未償餘額今為6兆5000億元，「太神奇了，大筆一揮就把7000億元債務給解決掉了。」

預算 財政部 國民黨

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