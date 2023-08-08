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鄭文燦任內前瞻砸6億 桃園河汙加劇

記者朱冠諭、袁志豪／桃園8日電
桃園市執行前瞻水環境計畫，被質疑成效果不佳；圖為環保局人員定期檢測河川水質。(圖：桃園市環保局提供)
桃園市執行前瞻水環境計畫，被質疑成效果不佳；圖為環保局人員定期檢測河川水質。(圖：桃園市環保局提供)

桃園前市長鄭文燦任內獲6億多元台幣前瞻經費執行水環境改善計畫，轄內嚴重汙染河川長度雖縮短，但26個監測站有15站汙染指數升高，汙染程度加劇。市府環保局表示，上游河川水量變化大、生活汙水增加、雨量較少是汙染濃度上升的原因，但水利專家、中央大學副校長吳瑞賢認為，相關計畫多為建置「現地水質淨化設施」，只是求短期成效，真正要解決問題，還是得提高接管率。

吳瑞賢表示，人口增加不是重點，每年民生和工業汙水量差不多，水量變少確實會提升濃度，今年一開始雨量少，水質變差是意料中的事，但觀察這些前瞻建設，大多是做現地水質淨化設施，有別於傳統利用汙水下水道管路系統自各地集中汙水到汙水處理廠處理，現地水質淨化設施可以有，但「千萬不能本末倒置」。吳瑞賢表示，政府希望花錢一、兩年馬上有成效，但並不容易，將水管接到汙水處理廠處理才是正途。

桃園市環保局及海岸管理工程處獲前瞻第1至3期特別預算補助，辦理全國水環境改善計畫等17項計畫，包括南崁溪水汴頭水質淨化現地處理、四方林排水水質淨化、龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫、南崁溪上游水質淨化、黃墘溪上游水質改善計畫、富林溪水環境改善計畫、大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫等，截至去年底核定總經費7億7382萬元（台幣，下同，約2444萬美元），執行6億6100萬元。

桃園市審計處指出，南崁溪、老街溪、社子溪、福興溪總長度約107.3公里，去年度嚴重汙染長度約4.86公里，較前年度減少9.34公里，但26個監測站中有15站測得的河川汙染指數升高，包括老街溪大坑缺橋、社子溪星平橋、黃墘溪中壢休息站汙染指數由「中度」惡化變成「嚴重」汙染；富林溪樹林舊溪橋、新屋溪保興橋則由「輕度」變成「中度」。

黃墘溪上游水質改善計畫原預期將汙染指數由「嚴重」降至「中度」，但該計畫自去年11月開始至今年1月，生化需氧量去除率仍未達標，河川汙染指數仍是「嚴重」程度。

環保局回應，生活汙水是桃園河川主要汙染源，近年受氣候影響，河川流量較以往變異大，加上今年1至5月累積雨量較去年減少超過5成，使河川流量及涵容能力下降，水務局已加速推動中壢汙水下水道BOT系統建設，預計明年水資中心完工後可進一步改善水質。

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