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沒債留子孫? 侯友宜轟蔡政府「債留曾孫」

台灣新聞組／台北7日電
國民黨總統參選人侯友宜（右二）6日到雲林參訪。（記者陳雅玲／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（右二）6日到雲林參訪。（記者陳雅玲／攝影）

前瞻基礎建設計畫引發藍綠白戰火，審計部公布年度檢查報告，披露蔡政府執政以來頻頻舉債支應「特別預算」，蔡英文總統前天回應表示「沒有債留子孫」，並甩鍋前總統馬英九。新北市長侯友宜昨天到雲林參訪，對此說法直言蔡政府「睜眼說瞎話」，批評不只債留子孫，還「債留曾孫」，下一代都要背債務。

本報系聯合報報導，民眾黨總統參選人柯文哲昨也批評蔡政府公然說謊，債留子孫；並批評蔡政府任內不僅房價上漲，現在民眾連要租得起房子都很難，副總統賴清德卻稱房價在下降，「這樣的領導人是你們要的嗎？」

媒體詢問侯友宜「蔡總統說她沒有債留子孫，不過根據審計部公布的資料好像不是這樣？」侯友宜說，這是睜眼說瞎話，「妳把特別預算變成常態化，而且舉債超過國民黨政府時的舉債很多」，這是不爭的事實。

侯友宜也說，「最重要的妳把整個財政紀律都破壞掉了，債留子孫，不是只有這樣，我看債留曾孫，下一代都要背債」，所以財政紀律很重要，這些問題大家都很清楚。

台北中國時報報導，對於蔡英文甩鍋馬政府，台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，蔡政府說過去七年舉債近5000億(台幣，下同)，沒有馬政府舉債多，這是話只講一半的騙人話術！他更對蔡政府自詡財政紀律佳，直批是在講鬼話。

黃耀輝強調，馬英九執政時，勞保潛藏債務約6、7兆，但去年底勞保潛藏債務已大幅攀升至12兆，在蔡政府一直未積極面對下，預期2027年便會破產，成為下任總統須馬上面對的債務問題，亦即勞保、國保等社會保險相關潛藏債務、特別預算等加總起來占近三年平均GDP比重，遠遠超過現在蔡政府所說的29.3％數倍。

報導指出，對蔡政府偏好編列特別預算，中國科技大學講座教授曾巨威表示，編列特別預算，通常都是先匡列一筆很大經費，事後再編計畫，讓預算變得很浮濫，淪為特殊工具，遇上選舉，就會變成撒錢收買人心的偏差行為。

總統府發言人林聿禪昨回應強調，「數字會說話」，批評部分政治人物操弄政治語言、以錯誤言論抹黑國家發展，令人遺憾。

預算 侯友宜 馬英九

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