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蔡英文稱沒有債留子孫 呂秀蓮：抓數目字誤導民眾不好

記者林銘翰／台北即時報導
前副總統呂秀蓮赴韓國出席台灣和平親善之旅返台，今天舉行記者會說明成果，邀請各總統參選人參加民間國是會議。(記者邱德祥／攝影)
前副總統呂秀蓮赴韓國出席台灣和平親善之旅返台，今天舉行記者會說明成果，邀請各總統參選人參加民間國是會議。(記者邱德祥／攝影)

蔡英文總統昨天表示，前瞻計畫為台灣的發展打下扎實基礎，絕對沒有債留子孫，前副總統呂秀蓮今天說，執政者應該被監督跟檢視，何不由行政院長舉行記者會，坦然說明各界的質疑，誤導民眾也不好，對於以後想要競選的人，應該要檢視他們的理財能力。

前瞻基礎建設計畫引爆藍綠白戰火，蔡總統昨天首度表態，前瞻計畫為台灣這幾年的發展打下扎實基礎，能夠有能力因應百年大旱，在三年多的疫情當中站穩腳步，讓台灣經濟穩健成長，沒有債留子孫。

呂秀蓮上午舉行台灣和平親善之旅返台記者會，她表示，有關中央政府的財政紀律，最近大家有所討論，她擔任過桃園縣長，離任時候還清舊債，當時還留下一部分的錢，據說當時各縣市的財政都是赤字，但是她起碼還有25億。

呂秀蓮認為，對於今後的從政人員，理財能力是很重要的要求，大家過去有所忽略，不管是中央或地方的行政主管，以後應該先公布財政狀況，任期結束的時候，再公布一次，選民能夠清楚知道花了多少錢、做了多少事，但是這件事情過去從來沒有做過。

呂秀蓮說，在野黨一定要嚴厲監督執政黨，蔡政府逐筆重大的支出，相關主管應該向全民說明，全世界現在都對台灣刮目相待，現在應該是人民引領國家的時候，不能單單信賴一位總統，放眼世界各國的民選總統，可能都會出問題，與其責備個人，不如建立制度。

呂秀蓮表示，特別預算如果常態化，絕對會影響財政紀律，蔡政府最終要好好說明，因為大家都是一知半解，隨便抓一個數目字，執政者應該被監督跟檢視，何不由行政院長、財政部長舉行記者會，坦然說明各界的質疑，否則這樣誤導民眾也不好。

呂秀蓮 疫情 預算

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