我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

陳其邁駁前瞻分配不公 侯辦批媽寶度破表

台灣新聞組／台北3日電
前鎮漁港拍賣中心整建經費高達81億元台幣。（記者劉學聖／攝影）
前鎮漁港拍賣中心整建經費高達81億元台幣。（記者劉學聖／攝影）

前瞻建設計畫補助公平性問題延燒。民眾黨總統參選人柯文哲日前在臉書再批前瞻軌道建設，預算執行率不等於項目完工率。行政院副院長鄭文燦昨回應，每個建設在每個地方都很重要，也有其價值，不要從台北看天下，首都要照顧，其他縣市一樣要照顧。

前瞻議題引發中央補助地方分配不公爭議，連日來引發地方與中央政府的「大亂鬥」。柯文哲頻頻批評前瞻，並主張應公布預算執行狀況；台北市長蔣萬安也說前瞻預算北市分到最少。行政院補助高雄市前鎮漁港整建經費高達81億元（台幣，下同，約2.56億美元），也被質疑獨厚高雄市長陳其邁，引發南北駁火。

陳其邁昨怒指，不要把每個地方建設都泛政治化，如果這些錢對地方建設及區域均衡發展有幫助，不分藍綠的總統都要支持，「我請問國民黨的參選人，支不支持前鎮漁港的改造？」並表示，「有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追」、「你說這樣對南部的預算比較多，這是哪門子的道理？」

國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲則批陳其邁「媽寶度」大破表，才被說了幾句就氣噗噗，但是再多的資源也填滿不了政客的無能，再多的情勒也掩飾不了中央政府對「媽寶」的獨厚。

鄭文燦表示，前瞻建設加上公建計畫，兩者合在一起才能看出軌道建設真實全貌。台北市本身就有非常多捷運計畫受到中央支持，不比其他地方來得少；新北市納入前瞻的包括安坑輕軌、淡海輕軌第一期、南北環、萬大線及未來幾條路線，過去雙北已投入1兆2000億元捷運建設經費。

鄭文燦說，政府希望用真實數字，讓大家看到執政沒分南北城鄉。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，捷運東環線從可行性研究到綜合規畫，經國發會到行政院核定花三年，最終在柯市長任內通過，國發會稱要等新政府上任再執行；環狀線一期跟代辦台中捷運綠線，都是柯任內完工，完工率怎麼會是零？

預算 捷運 柯文哲

上一則

能源轉型進度全部落後 審計部指經濟部應檢討改進

下一則

新聞評論／蔡政府補助地方 把人民分等級顏色

延伸閱讀

民調：柯侯差距拉近 郭台銘參戰保送賴清德

民調：柯侯差距拉近 郭台銘參戰保送賴清德
柯文哲台南拚人氣 直搗賴清德本命區

柯文哲台南拚人氣 直搗賴清德本命區
最新民調：侯友宜民調止跌緩升 七成國民黨支持者支持

最新民調：侯友宜民調止跌緩升 七成國民黨支持者支持
朱立倫：最新內參民調 侯友宜已追上柯文哲

朱立倫：最新內參民調 侯友宜已追上柯文哲

熱門新聞

前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)

江宏傑赴日開國際記者會控失聯 福原愛聲明反擊

2023-07-27 02:24
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂、撒冥紙，讓蔡女及家人承受不少壓力。(記者張議晨／翻攝)

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

2023-07-27 12:44

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成