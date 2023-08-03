陳其邁駁前瞻分配不公 侯辦批媽寶度破表

前鎮漁港拍賣中心整建經費高達81億元台幣。（記者劉學聖／攝影）

前瞻建設計畫補助公平性問題延燒。民眾黨總統參選人柯文哲 日前在臉書再批前瞻軌道建設，預算 執行率不等於項目完工率。行政院副院長鄭文燦昨回應，每個建設在每個地方都很重要，也有其價值，不要從台北看天下，首都要照顧，其他縣市一樣要照顧。

前瞻議題引發中央補助地方分配不公爭議，連日來引發地方與中央政府的「大亂鬥」。柯文哲頻頻批評前瞻，並主張應公布預算執行狀況；台北市長蔣萬安也說前瞻預算北市分到最少。行政院補助高雄市前鎮漁港整建經費高達81億元（台幣，下同，約2.56億美元），也被質疑獨厚高雄市長陳其邁，引發南北駁火。

陳其邁昨怒指，不要把每個地方建設都泛政治化，如果這些錢對地方建設及區域均衡發展有幫助，不分藍綠的總統都要支持，「我請問國民黨的參選人，支不支持前鎮漁港的改造？」並表示，「有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追」、「你說這樣對南部的預算比較多，這是哪門子的道理？」

國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲則批陳其邁「媽寶度」大破表，才被說了幾句就氣噗噗，但是再多的資源也填滿不了政客的無能，再多的情勒也掩飾不了中央政府對「媽寶」的獨厚。

鄭文燦表示，前瞻建設加上公建計畫，兩者合在一起才能看出軌道建設真實全貌。台北市本身就有非常多捷運 計畫受到中央支持，不比其他地方來得少；新北市納入前瞻的包括安坑輕軌、淡海輕軌第一期、南北環、萬大線及未來幾條路線，過去雙北已投入1兆2000億元捷運建設經費。

鄭文燦說，政府希望用真實數字，讓大家看到執政沒分南北城鄉。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，捷運東環線從可行性研究到綜合規畫，經國發會到行政院核定花三年，最終在柯市長任內通過，國發會稱要等新政府上任再執行；環狀線一期跟代辦台中捷運綠線，都是柯任內完工，完工率怎麼會是零？