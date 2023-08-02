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綠營大老莊瑞雄：對屏東政治生態失望

記者張已亷、潘欣中、蔡晉宇、林縉明／連線即時報導

民進黨提名參選屏東縣第二選區（屏東南區）立委的縣議員許展維，因涉嫌違反政府採購法，前晚突宣布退選，打亂綠營立委布局。民進黨立委提名策略小組昨天開會討論，會中未拍板接替人選，但有共識持續勸進曾選過屏東選區的立委莊瑞雄接力上陣，但莊瑞雄則表明無意願。

許展維前晚宣布退出屏南立委選舉，位於萬丹鄉的服務處隨後遭人施放兩盒煙火，許報案認為遭人恫嚇，並發聲明嚴厲譴責，警方調查中；昨天早上，台聯主席劉一德等也到屏東地檢署按鈴控告許在十多年前協助民眾處理車禍，事後收受六萬元紅包涉嫌貪汙，許則強調單純協助親戚處理車禍，卻遭汙蔑，會配合司法調查釐清事實。

莊瑞雄曾兩度選過屏南選區立委並當選，並參與本屆屏東縣長黨內初選，以些微差距輸給現任縣長周春米，在屏東縣屬重量級的綠營政治人物。

許展維突然宣布退選後，地方綠營和黨中央認為短時間內能夠「救火」的非莊莫屬，傳出擬徵召莊參選。

「對屏東的政治生態失望，已無意再戰。」莊瑞雄表示，近年常擔任「救火」任務，他沒登記參與區域立委初選，就代表無意參選，「就讓黨中央去傷腦筋吧，相信會找到更好的人選。」

一名親莊人士說，上屆屏南區域立委選舉，黨中央選前40多天上演「莊下蘇上」戲碼，硬是讓給蘇震清參選，莊則被列入不分區立委，被當成「備胎」不說，被虧是「狸貓換太子」，還得扛下助選蘇的任務。蘇震清因貪汙案一審被判刑後，民進黨與蘇畫清界線，蘇這次由兒子蘇孟淳代父出征，要莊再出來戰蘇家，實在情何以堪，相信也是莊排斥重回選區競選的主因。

黨內人士透露，莊瑞雄是最適合的人選，勸進應努力到最後一刻，若下周二之前可確定提名人選，最快將於下周三中執會處理該提名案。

民進黨 蘇震清

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