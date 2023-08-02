賴清德連爆危機 操盤手遭控論文抄襲

民進黨總統參選人賴清德（前左）的競選辦公室總幹事潘孟安（前右），昨天被立委指控他的高雄師範大學碩士論文涉及抄襲。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德 近期涉入多項爭議，包括「進白宮 」的失言持續發酵，競選辦公室總幹事潘孟安昨天被指控在高雄師範大學的碩士論文涉抄襲，以及賴力推的立委選舉「民主大聯盟」已有六人退選。

國民黨立委王鴻薇昨天指控潘孟安論文涉抄襲，根據Turnitin系統比對，發現抄襲比率高達五成四，「等於幾乎一半不是自己寫」。高師大回應，潘孟安碩士學位論文確實違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，兩個月內需更正並抽換論文。潘孟安則提三點聲明表示，論文具有原創性，無抄襲疑慮，尊重學倫會審查結果。潘的論文指導教授蔡培村說，這篇論文屬量化研究，引證注釋時的疏失或不完全，但與抄襲無涉，也無抄襲動機。

國民黨青年部前主任陳冠安表示，潘孟安2010年完成的碩論頁22到23，完全照搬中山公共政策碩士沈全榮2006年碩論頁13的內容，沈碩論裡將1961年誤植為1661年，潘論文因此也出現「1661年起內政部開始草擬國家公園法」的文句，不只文字幾乎一樣，甚至懶到連錯字都沒改。

賴清德的愛將接連涉入學倫爭議，他的「民主大聯盟」計畫也遭遇挑戰。民進黨屏東縣第二選區原提名立委參選人許展維因涉貪疑雲退選，民進黨立委提名策略小組昨開會討論，會中未拍板接替人選，但有共識勸進曾經營過屏東選區的立委莊瑞雄接力上陣，莊瑞雄則表達無意願。賴清德主推的「民主大聯盟」已有六人退選，衝擊他的黨內領導威望。

在涉外事務上，英國金融時報日前報導，賴清德的「進白宮」說引起美方關切。美國國務院發言人米勒7月31日在例行記者會不願評論此事，僅重申「就美國立場來說，我們的一中政策 沒有改變，持續作為美方政策。」

針對賴清德8月訪問巴拉圭途中將過境美國，米勒重申，類似過境過去有諸多前例，橫跨數十年及數任政府，沒有特別之處。

藍營則指賴清德的說法已跨越美國一中政策紅線；美國國務院重申一中政策不變，不改變現狀，美國支持這樣的現狀，賴清德表態走進白宮，就是跨越這條紅線。