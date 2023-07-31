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宋楚瑜：曾奉李登輝之命幫民進黨募款 興票案卻被汙衊

記者丘采薇／台北31日電
李登輝（右）與宋楚瑜（左）曾情同父子。（本報資料照片）
李登輝（右）與宋楚瑜（左）曾情同父子。（本報資料照片）

國史館出版前總統李登輝舊故、僚屬訪談錄，親民黨主席宋楚瑜在訪談中揭秘他擔任國民黨秘書長期間，曾受李登輝指示幫民進黨解決財政問題。但2000年他參選總統時，卻被以「興票案」汙衊，被控財務不清，他感嘆「真沒有良心」。

宋楚瑜說，當時民進黨發生兩件事，第一是民進黨美麗島系與新潮流系角力，第二是民進黨財務困難，可設立選票補助款制度，李登輝指示由他去辦理。但民進黨財務困窘已經迫在眉睫，李登輝指示他帶著民進黨大老黃信介去找國泰人壽創辦人蔡萬霖，幫民進黨募款。

宋楚瑜說，請問有看過這樣大公無私的國民黨秘書長嗎？他先幫在野黨解決近期燃眉之急，長遠之道則是建立選票補助款制度，讓政黨運作經費法制化，這是台灣政黨與候選人補助款制度的起源。

宋楚瑜說，1991年國是會議之後，民進黨裡面激進派要推動「台獨黨綱」，將於民進黨五全大會討論，讓他傷透腦筋，不過最後是通過前總統陳水扁所提的修正案，陳水扁指這些是「主張」，不是行動綱領，做了一些轉圜。但民進黨的激進派施明德正在跟許信良競選民進黨主席，當時國民黨不希望施明德當選，因此他又去「處理」，協助許信良當選。

宋楚瑜說，這些策略運作有國民黨的算計考量，但出發點是為了台灣政局穩定，他當時透過立委吳德美與廣播名嘴吳樂天合作，吳樂天有一些可以掌握的票，最後許信良就以些微之差當選黨主席。

宋楚瑜說，他要問一句話，即便民進黨通過的是台獨黨綱修正案，但嚴格來說還是有違反「國安法」之虞，假如那時候李登輝下令解散民進黨，並且抓人，請問還有台灣的「寧靜革命」嗎？那些事又是誰去辦的？他在非常時期做的「非常舉措」，是為了個人嗎？難道沒有給「某些人」在財務上一點幫忙？

宋楚瑜說，他要強調，這些錢沒有一分來自國民黨黨部，都是他去募來的，也沒有一分錢是從安全局那邊要來的。時任國安局局長宋心濂跟他說，「做這種事情，如果將來人家說是我們安全局幹的，我不曉得該怎麼辦」。因此「惡人」都是他在當，結果到最後他還被罵財務不清，「真沒有良心」。

宋楚瑜說，他不是激動，只是感嘆他為台灣的民主奉獻，為國家做事，結果2000年總統大選時，卻換來鋪天蓋地的汙衊和構陷，公平嗎？這就是「興票案」之所以講不清楚的主因，因為很多事情都不能講，後來到了檢察官那邊，他才把證據全都拿出來，他對檢察官說，「你覺得這些撥款資料能夠公布就公布，我不能公布，這是君子的道義。」他也說，「因為當初是他們幫我們的忙，不是幫宋楚瑜的忙，幫台灣民主能真正地轉型，只是哪個人拿了什麼錢，哪些人去運作什麼事期，我當時都不能講，尤其是涉及目前還在位的友邦政要。」

民進黨 國民黨 陳水扁

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