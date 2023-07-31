賴清德後援會 日韓先後成立

民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

民進黨 總統參選人賴清德 昨天到嘉義縣參加全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，他表示，台灣安全問題不是個人問題，是全世界議題，台灣並不孤單，需要和民主陣營站一起，讓中國不能輕舉妄動；但只要確保對等、尊嚴原則，都願意與中國交流合作。

賴清德表示，台灣主權很重要，就像是這塊土地的所有權，畜牧業、農業都是國家的主人，每年產值逾6000億元台幣，但沒有主權就沒有所有權，沒有所有權就無法種植、畜牧，無論台灣遇到什麼威脅，都應該勇敢面對，確保主權、掌握所有權；他也會在蔡英文總統的民主路線上，繼續壯大台灣。

此外，賴清德力拚海外鄉親返台投票，這兩天陸續成立日本 及南韓後援會。「全日本賴清德後援會」29日於東京成立，由賴清德競選總幹事潘孟安率黨內立委代表出席；昨天接續在南韓首爾成立信賴台灣海外分會。賴清德辦公室指出，這是民進黨首次於南韓成立支持總統參選人的組織，民進黨前主席卓榮泰代表出席。

民進黨立委郭國文表示，這次「全日本賴清德後援會」成立時間點剛好落在國民黨總統參選人侯友宜訪日之前，諸多政治人物願意到日本參訪，顯見台日關係非常重要；除了拜訪的對象，關鍵還是討論的議題，以及用什麼身分去拜訪，還有對方如何接待。