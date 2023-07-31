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賴清德後援會 日韓先後成立

台灣新聞組／台北31日電
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

民進黨總統參選人賴清德昨天到嘉義縣參加全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，他表示，台灣安全問題不是個人問題，是全世界議題，台灣並不孤單，需要和民主陣營站一起，讓中國不能輕舉妄動；但只要確保對等、尊嚴原則，都願意與中國交流合作。

賴清德表示，台灣主權很重要，就像是這塊土地的所有權，畜牧業、農業都是國家的主人，每年產值逾6000億元台幣，但沒有主權就沒有所有權，沒有所有權就無法種植、畜牧，無論台灣遇到什麼威脅，都應該勇敢面對，確保主權、掌握所有權；他也會在蔡英文總統的民主路線上，繼續壯大台灣。

此外，賴清德力拚海外鄉親返台投票，這兩天陸續成立日本及南韓後援會。「全日本賴清德後援會」29日於東京成立，由賴清德競選總幹事潘孟安率黨內立委代表出席；昨天接續在南韓首爾成立信賴台灣海外分會。賴清德辦公室指出，這是民進黨首次於南韓成立支持總統參選人的組織，民進黨前主席卓榮泰代表出席。

民進黨立委郭國文表示，這次「全日本賴清德後援會」成立時間點剛好落在國民黨總統參選人侯友宜訪日之前，諸多政治人物願意到日本參訪，顯見台日關係非常重要；除了拜訪的對象，關鍵還是討論的議題，以及用什麼身分去拜訪，還有對方如何接待。

賴清德 民進黨 日本

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