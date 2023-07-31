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黑白集／論文抄襲丟學位 綠官中獎率奇高

黑白集
民進黨主席賴清德（中）日前在民進黨立委張宏陸（前左）與羅致政（前右）陪同下，出席位於板橋的親子活動，他談到蔣絜安論文風波，強調民進黨對學倫的高標準不會改變。(中央社)
民進黨主席賴清德（中）日前在民進黨立委張宏陸（前左）與羅致政（前右）陪同下，出席位於板橋的親子活動，他談到蔣絜安論文風波，強調民進黨對學倫的高標準不會改變。(中央社)

鄭文燦、林智堅、蔣絜安3人不同齡，但都畢業於台大國發所。鄭文燦在2011年拿到碩士學位，林智堅在2017，蔣絜安則在2018；算起來，蔣絜安是另兩人的「學妹」。他們的共同命運是：都因論文抄襲被撤銷學位。

國發所一年來撤銷三名學生學位，三人正好都是綠官，民進黨的「中獎率」真高！鄭文燦是前桃園市長，當今副閣揆；林智堅是前新竹市長，小英愛將；蔣絜安曾任桃園客家事務局長、不分區立委，也是賴清德任命不久的民進黨客家事務部主任。林智堅對抄襲案拗了很久，終於棄子投降；鄭文燦最機靈，趕緊道歉不爭辯，順利搭上升官直升機。蔣絜安效法鄭文燦立馬辭職，以求止血。

但止血沒那麼容易。蔣絜安還有一個中央大學的碩士學位，遭其客家局舊屬指控是「被迫代筆」。如果屬實，將比抄襲還嚴重，並觸犯利用職務「權勢脅迫」。蔣絜安具有「雙碩士」，都在桃園客家局長任內四年取得；論文題目分別為「客家女紅意象建構及行銷」及「桃園客家政策推動成效」，都是書寫自己的功績。沒想到，這樣居然還要用抄的。

賴清德諸事不順，他提名的五、六名立委均因案中箭落馬，又因性騷案導致中央黨部多名幹部「被請辭」。現在再加蔣絜安，賴清德的識人之明也就穿幫了。

林智堅 賴清德 民進黨

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