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最新民調 賴清德36.4％、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％

台灣新聞組／新北27日電
國民黨總統參選人侯友宜從前最低點約15%上升至20.2%，雖仍位居第三，但已有明顯成長。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜從前最低點約15%上升至20.2%，雖仍位居第三，但已有明顯成長。（本報資料照片）

台灣民意基金會25日公布總統參選人最新民調，民進黨總統參選人賴清德獲得36.4％支持度第一、民眾黨總統參選人柯文哲27.8％居次，國民黨總統參選人侯友宜從先前最低點約15%上升至20.2%，雖仍位居第三，但已有明顯成長。

民調顯示，在賴清德、侯友宜、柯文哲三腳督時，36.4％民眾支持賴清德、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％、9.4％尚未能決定、6.2％沒意見、不知道、拒答。和上個月相比，賴侯柯三人競爭態勢沒有大的變化，賴清德略減0.1個百分點，柯文哲下滑1.3個百分點，侯友宜略減0.2個百分點，侯、柯差距從6月的8.7個百分點，縮小至7.6個百分點。

若郭台銘加入戰局，民調結果顯示，33.9%民眾支持賴清德，柯文哲20.5%柯，侯友宜 18%，郭台銘15.2%，7.4%尚未能決定，4.9%沒意見、不知道、拒答。

至於誰較能處理兩岸關係，28.4％民眾選擇賴清德「較有能力處理好兩岸關係」，柯文哲25.3％，侯友宜22.3％；維護台灣主權方面，43.4％民眾認為賴清德「較有心維護（確保）台灣主權」，19％柯文哲，16％侯友宜。當問到「這三個人當中，您覺得，誰當選會讓您最安心？」34.6％民眾選擇賴清德，22.8％柯文哲，20.9％侯友宜，3.2％都一樣安心，10.3％都一樣不安心，5.5％沒意見，2.8％不知道、拒答。

侯友宜競辦發言人江怡臻表示，他們都會參考民調數字，侯友宜充滿韌性，一定會逆轉選舉。

江怡臻指出，國民黨全代會前，黨內逐漸出現團結氛圍，每一塊拼圖都陸續回歸，侯友宜未來會繼續向前走，爭取每一份可能的支持力量。

江怡臻表示，有高達六成以上的民意希望政黨輪替，侯友宜是國民黨徵召提名的總統參選人，會在此基礎下，極大化支持群眾，也會持續強化戰力，努力下架貪腐無能的民進黨政府。

侯友宜 賴清德 柯文哲

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