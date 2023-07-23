若要訪美 郭台銘：除非你們給我資格

鴻海創辦人郭台銘7月21日晚間在新北三重出席「董事長開講」活動。(記者林澔一/攝影)

國民黨 今天舉行全代會，正式提名新北市長侯友宜參選總統。鴻海創辦人郭台銘 過去一段時間動作頻頻，前晚郭參加造勢提到，若要訪美，「除非你們給我資格」，是否暗示獨立參選，備受矚目。郭擬在近日發文談全代會，他在臉書表示，「我還有好多想法想繼續分享」；黨內解讀，郭台銘尚未放棄參選，國民黨立委則喊話，希望郭「加進來」，郭有何想法，國民黨也可以一起落實。

郭台銘日前深夜在臉書表示，北、中、南三場「董事長開講」的粉絲見面會已經結束，回到家的他，靈感持續湧現，此刻還在奮筆疾書，他還有好多想法想繼續與各位分享。郭台銘強調，自己不客套，也不包裝，句句肺腑之言，只希望與全體國人分享他的經驗與想法。

據了解，雖然「挺郭派」黨代表擬在全代會表達抗議徵召不公，但黨代表也深知不可能「換侯」，郭台銘本人也已經放棄這個選項，目前朝獨立參選的方向前進；而郭台銘在新北的「董事長開講」自嘲，自己民調 這麼低，怎麼會當選，黨內解讀，郭可能是要在全代會後、獨立參選前衝高民調。

對於郭台銘前晚在董事長開講說自己爹不疼娘不愛，民調這麼低怎麼選，還說訪美行不是為了面試，除非大家給他「資格」。對此，侯友宜昨天表示，他不評論，最重要大家有個共同的信念，愛中華民國，顧台灣這塊土地，持續團結的走下去。

國民黨主席朱立倫表示，郭台銘是藍營重要的資產，也是大家很尊敬、非常成功的國際企業家，相信最後大家都是一定團結一致，能夠捍衛中華民國，下架貪腐的民進黨，「這是我們共同的目標」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，「希望郭台銘加進來」，支持國民黨完成政黨輪替，郭有什麼想法，國民黨也可以一起落實。藍委王鴻薇表示，郭台銘沒有完全退出選舉的可能性，全代會後仍要想辦法整合，否則會讓民進黨繼續執政。