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蔡英文施政不滿意度近五成 他稱對賴清德選情構成障礙

記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會公布最新民調，對於蔡英文總統施政滿意度，42％民眾滿意、49％不滿意，不贊同者比贊同者多7個百分點。（圖：台灣民意基金會提供）
台灣民意基金會公布最新民調，對於蔡英文總統施政滿意度，42％民眾滿意、49％不滿意，不贊同者比贊同者多7個百分點。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於蔡英文總統施政滿意度，42％民眾滿意、49％不滿意，不贊同者比贊同者多7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調數據透露重要訊息，就是蔡英文總統仍陷入第四度執政困境中，執政困境如果持續下去，也將對民進黨總統參選人賴清德選戰構成障礙。

民調細項顯示，關於「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」問題，13.1%非常贊同，28.6%還算贊同，23.4%不太贊同， 25.3%一點也不贊同，6.7%沒意見，2.9%不知道或拒答。

與上個月相比，蔡總統聲望並無明顯的變化，總統職務表現贊同率下滑0.6個百分點，而總統職務表現不贊同率略增0.5個百分點。游盈隆分析，這一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者再增加一個百分點，意味蔡總統這個月不但沒有迅速脫離執政困境，反而還有一點惡化的跡象。

游盈隆表示，這次執政困境是從2023年6月開始，迄今兩個月，何時結束不知道，但正當2024總統大選年，執政困境如果持續下去，進一步導致民心思變，對賴清德想打破「八年魔咒」，延續民進黨另外一個四年或八年執政，將構成不小的障礙。

本次民調由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是7月17、18日兩天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民調 蔡英文 賴清德

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