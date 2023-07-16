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批綠政策跳票 侯友宜居住5策 推動租金實價登錄

記者侯俐安、屈彥辰／台北16日電
國民黨總統參選人侯友宜拋出五大居住政策，其中「安心租」要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化，藍營認為這會讓年輕人有感。(本報資料照片)
國民黨總統參選人侯友宜拋出五大居住政策，其中「安心租」要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化，藍營認為這會讓年輕人有感。(本報資料照片)

國民黨總統參選人侯友宜昨拋出「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」五大居住政策，其中「安心租」要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化，藍營認為此舉會讓年輕人有感。侯提政策的同時也將砲口對準綠營，批評民進黨喊了八年的住宅政策，結果20萬戶社會住宅跳票，侯強調，「我當選總統後，絕不讓青年朋友失望」。

侯友宜昨在臉書表示，民進黨喊了八年的住宅政策，但結果是20萬戶社宅跳票。民眾租不起買不起，更永遠追不上房價漲，賴清德竟還表示「房價正在降」，內政部長林右昌甚至表示，「是你們年輕人在挑地方」。

侯友宜端出「讓青年住好宅」五大政策，「安心租」是要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化，調高房租支出所得稅列舉扣除額上限，減輕租客負擔，針對房東採取「租稅特惠，分離課稅」的原則，引導房東誠實申報。

「拚社宅」部分，將透過市地重畫、區段徵收開發區，畫設一定比例做為社福用地，增加可興建社宅用地；以容積獎勵促進都更、危老，並回饋為社會住宅；公有土地參與開發分回房屋，將以包租代管方式納入社宅；大專私校退場土地，一定比例優先興建社宅及運動中心。

「止炒作」則是重新檢討不動產交易所得稅，實踐漲價歸公，遏止房價炒作。「挺青年」將加碼青年租金補貼、青年購屋超低利貸款，讓青年能夠多元選擇。「優先住」會是保障社宅青年（育嬰戶）優先入住名額，採行「輪候制」提高多次落籤者中籤率。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，立法院上會期討論居住正義時，他曾提案租金實價登錄，台灣租屋不透明、買房出租未繳稅更是常態，導致有錢人獲利、年輕人租不起，這就是居住不正義。當時民進黨不敢推，他認為推動難免有阻力，但安心租政策會讓年輕人有感。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，各界租屋實價登錄淪為口號，侯提出租金實價登錄，如何落實，配套為何，關鍵在細節。

林右昌昨表示，他從來未說過「是你們年輕人在挑地方」這句話，「請侯市長的貼文刪除收回去」，不要刻意造假，惡意栽贓。林也說，侯的住宅政策許多都是現在已經在推動，中央地方長久合作的政策，怎麼還會拿來當未來的政見？

國民黨總統參選人侯友宜拋出五大居住政策，其中「安心租」要實踐租金實價登錄，讓租屋...
國民黨總統參選人侯友宜拋出五大居住政策，其中「安心租」要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化，藍營認為這會讓年輕人有感。(記者葉信菉／攝影)

租金 侯友宜 民進黨

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