綠全代會 蔡賴合體喊團結台灣

民進黨舉行全代會，蔡英文總統(圖)與身兼副總統的民進黨主席賴清德將同場造勢，營造綠營團結拚大選氣氛。(記者曾原信／攝影)

民進黨 今天舉行全國黨代表大會，今年沒有黨職改選，黨內聚焦團結力拚明年大選。據了解，民進黨主席賴清德 今天的談話內容，將緊扣「民主團結挺台灣」主軸，說明民進黨的路線不同於在野陣營，會堅守民主價值走向世界；而要團結的不只是綠營力量，而是全體台灣國民。

民進黨全代會與七一六凱道大遊行活動強碰，黨內高層在本周中執會已示警，七一六的活動力道如何，將成為政治議題攻防的分野，民進黨公職務必多加留意。

黨內人士表示，迎戰「非綠陣營」所發起挑戰，目前除了正面論述已提出各式居住正義解決方案，也透過揭露活動發起人包括前立委黃國昌等人「居住不正義」的行為，提醒民眾注意活動背後政治動機。

今天民進黨全代會將是府院黨大集結，蔡英文總統與賴清德將一起進場，行政院長陳建仁將說明施政成果。此外，衝刺明年總統立委選舉，賴清德也將以總統參選人身分，與黨內提名的區域立委參選人共同造勢。

據了解，賴清德今天的談話內容，將緊扣「民主團結挺台灣」主軸，向國人說明民進黨的路線不同於在野陣營，會堅守民主價值走向世界，而非走回重啟服貿等老路；要團結的不只是綠營力量，而是全體台灣國民，也就是「Team Taiwan挺台灣」，唯有在民主的框架下團結一致，才有力量對抗極權主義擴張。

賴清德昨出席「全國藥界後援會成立大會」，為全代會造勢先暖身，賴與英系色彩鮮明的衛福部前部長陳時中 同場，黨內人士認為，這也象徵「英賴團結」。