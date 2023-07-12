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新聞評論／政府修法打假球 外役監為自己人開小門

聯合報社論
民進黨立院黨團書記長莊瑞雄（右）11日表示，外役監修法不會「打假球」。（記者林澔一／攝影）
民進黨立院黨團書記長莊瑞雄（右）11日表示，外役監修法不會「打假球」。（記者林澔一／攝影）

夜店殺警案兇手易寶宏僅關了兩年半，即轉到外役監服刑，並上網炫耀逍遙，引發警界不滿。基層員警感慨：「我覺得學長白死了，政府都在打假球，為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩？」法務部長蔡清祥隨後解釋，易寶宏移外役監，是經審查委員「去識別化」審議通過；政府去年已提出修正案排除殺警等重大暴力案件進入外役監，「惜尚未完成立法」。此話一出，輿論又是一陣譁然。

這幾乎已是蔡政府近期施政的一貫模式。社會發生重大爭議事件，往往推說「無法可管」，或稱「正要修法」，政府各項法制似乎從未處於「規範周全」的狀態。台灣各領域性騷事件已演成沸騰的MeToo運動，蔡政府的性平修法行動迄今不見影蹤；《選罷法》杜絕「黑金槍毒」汙染政治，要等到賴清德參選才拿出行動；直到台灣淪為「行人地獄」，政府才趕忙修《道路交通管理條例》加重罰則。如今，就連外役監的管理，也是破洞百出。

台灣近年接連發生重大殺警案，兇嫌均遭輕判，引發社會憤怒。如今，像易寶宏這樣的兇嫌竟能輕易移送外役監，還不時「休假返家」，坐牢如度假，如何不令基層員警心寒？更可議的是，檢視蔡政府近幾年的《外役監條例》修法，確實充滿「打假球」的算計：為方便「自己人」到外役監坐「爽牢」，便火速放寬；為保障員警和平民安全，修法補漏即百般推拖拉。這樣的政府，若還有人相信它能主持公平正義，恐怕只剩愚民了！

且看，由民進黨立委邱志偉、許志傑、趙天麟、邱議瑩等人在2020年發動的修法，大幅放寬了進入外役監的資格，刪除「累犯」不得遴選至外役監的規定；前後僅花81天，即完成三讀。在野黨民代更爆料，這次修法，其實是為了民進黨前中常委李清福而「量身打造」。

李清福是前高雄農田水利會長，菊系要角，曾違反證券交易法被判刑，又因擔任橋頭鄉長期間利用公共工程收取回扣，因貪汙被判十年。由於是「累犯」，不符外役監資格；於是，幾名綠委聯手幫他修法。那年5月剛修法完成，李清福即提出申請，9月便順利轉至外役監，何其順利。去年藍營議員徐巧芯即曾提出一張照片，照片中李清福閒坐陳菊旁邊，對面另有四名民進黨官員民代；其中一人，便是那回領銜提案幫他修法放寬累犯限制的綠委邱志偉。這般景象，服刑中的受刑人大剌剌出外見客會友，民眾看了作何感想？

外役監修法，為綠營「自己人」擅開小門，這正是「民進黨式」的公平正義。結果，去年8月即發生了明德外役監逃犯林信吾在台南連殺二警案。林信吾犯有搶奪超商等強盜罪被判刑八年四個月，2020年初才服刑，次年就獲准轉至外役監服刑，民進黨胡亂修法放寬外役監規定難辭其咎。誰料，林信吾自外役監逃脫，犯下令人髮指的殺警案。諷刺的是，法務部在民意沸騰時趕緊再度修法補漏，排除殺警等重大暴力犯移送外役監；但占國會絕對多數的民進黨立委卻不以為意，俟拖到風頭一過，就直接把法案送入冷宮封存。擔任這項法案召委的，正是捲入im.B詐騙風暴而宣布退選的民進黨立委陳歐珀。

細數這部名不見經傳的《外役監條例》修法，民眾不難看出執政黨如何在國家法制上鑿孔鑽洞，就是為了協助「自己人」方便進出；至於如何對社會和人民有益，則不是他們的關注。結果，暴徒和鼠輩同蒙其利，卻是員警士氣和司法正義深受打擊。

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