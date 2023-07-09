會李顯龍、黃循財？蔣萬安訪星「見到該見的人」

台北市長蔣萬安出訪新加坡，8日返台。（記者季相儒／攝影）

台北市長蔣萬安上任後首度出訪新加坡 ，昨結束四天三夜行程返台，對於在新加坡的「神秘行程」，蔣表示，「見到了該見的人」。據悉，蔣萬安前天上午分別見星國總理李顯龍和副總理黃循財。市府雖未證實，但參訪團成員、國民黨 議員秦慧珠認為，前總統蔣經國 和新加坡前總理李光耀交情來看，會見到新加坡高層，一點也不意外。

來源：聯合新聞網

蔣萬安昨抵台受訪表示，在這次考察中，他更充分的感受到，蔣經國和李光耀多年的公私交所遺留下來的成果，前人種樹、後人乘涼，「所以我在新加坡也見到了該見的人」。

蔣萬安此次有兩段神秘行程備受矚目，5日晚上和7日早上9時到下午1時，5日是與教育部長陳振聲和西北市長任梓銘晚宴，由陳、任主動臉書貼文曝光，至於7日未公開行程，依新加坡政治慣例，不公開行程的與會層級比可公開行程更高，傳出就是分別見李顯龍及2025年將接班的黃循財。

秦慧珠說，蔣家本來就和新加坡淵源很深，除李光耀和蔣經國的交情，蔣經國次子蔣孝武也曾駐星，會見到新加坡的高層，一點也不意外，若沒見著反而會被奚落，蔣萬安此次受當地媒體高度關注，第一天就有專訪，台駐星人員也說，蔣受到重視程度，高於現在台灣政治人物。

國民黨總統參選人侯友宜日前赴星也傳出見李顯龍，隨行的國民黨議員徐弘庭說，國民黨執政不會讓兩岸統一，也不可能獨立，維持現狀是最好的選擇，新加坡是務實的政府，所以對侯、蔣友善，不會覺得意外。

隨行的民進黨北市議員陳怡君說，蔣萬安訪星能見到李顯龍和星國政要，很正常也是種榮耀，也是蔣的外交成績，若是遮遮掩掩，反而讓人覺得奇怪。

北市府發言人殷瑋對蔣萬安行程未證實，僅重申一切尊重新加坡方面的安排，蔣市長此行見到老朋友，結識新朋友，大家都成了好朋友，相信新加坡與台北的雙邊關係，會有好的基礎。