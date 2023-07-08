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蔣萬安從星國返台 傳出「這天」已見李顯龍與黃循財

記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）表示在這一次的考察中，他更充分的感受到，前總統蔣經國和新加坡前總理李光耀多年的公私交所遺留下來的成果，前人種樹後人乘涼，所以他在新加坡也見到了該見的人，聊聊往事談談政策。（記者季相儒／攝影）
台北市長蔣萬安（右）表示在這一次的考察中，他更充分的感受到，前總統蔣經國和新加坡前總理李光耀多年的公私交所遺留下來的成果，前人種樹後人乘涼，所以他在新加坡也見到了該見的人，聊聊往事談談政策。（記者季相儒／攝影）

台北市長蔣萬安上任後首度出訪新加坡，8日率團隊搭機抵台，外見關注是否見星國總理黃循財，對到底見了誰？蔣萬安表示，在這一次的考察中，他更充分的感受到，前總統蔣經國和新加坡前總理李光耀多年的公私交所遺留下來的成果，前人種樹、後人乘涼，「所以我在新加坡也見到了該見的人」。

蔣提到蔣經國和李光耀情誼，接著強調「見到該見的人」，外界認為話講得玄機，據悉，昨天上午長達4個小時不公開行程，傳出是分別見總理李顯龍和副總理黃循財，不過市府及藍營皆未證實。

蔣萬安此次有兩段神秘行程備受矚目，分別是5日晚上和7日早上9點到下午1點，據悉，7月5日是與教育部長陳振聲和西北市長任梓銘晚宴，但陳振聲2天後才發文貼出合照，照片中除了蔣與陳，也赫見西北市長任梓銘。

陳的貼文中未見時地端倪，外界一度誤以為7日蔣的神秘行程就是見陳與任2人。然而直到任梓銘中英雙語版的臉書貼文發出，中文版雖然不露聲色，但是英文版卻點出雙方是共進「晚餐」，這場會面的時間才真相大白，確定是5日。

至於蔣7日的未公開行程，依新加坡政治慣例，不公開行程的與會層級比可公開行程更高，負責第一場接風晚宴的陳振聲既是教育部長，也是陸軍總長、貿易和工業部長出身，普遍認為是第4代接班團隊的重要成員，比這次見面與會者政治地位更高的人有哪些，其實已經呼之欲出。

再加上訪團7日從9點集合未見蔣，直到蔣中午出席星方安排午宴，中間長達34個小時，時間足以排入不只1場會面。因為行程安排時長及見面機會充份，盛傳蔣見李顯龍以及2025年將接班的第4代領導人黃循財。

隨行的國民黨市議員秦慧珠表示，蔣家本來就和新加坡淵源很深，除了李耀和蔣經國的交情，蔣孝武也當過駐新加坡代表，會見到新加坡的高層，一點也不意外，若沒見著，反而會被奚落。

據她觀察，蔣萬安到新加坡後，受到當地媒體關注，甚至蔣萬安出訪前一天，就有新加坡媒體先做專訪，到了當地，也另接受主要媒體和節目訪問。台灣駐星人員也說，這是近年來少見的，蔣萬安來訪受到重視的程度，高於現在台灣政治人物。

隨行出訪的國民黨議員徐弘庭表示，從近年來新加坡在美中競爭的局勢下，李顯龍多次公開的發言與聲明就可以看出，新加坡不斷希望能夠維持現狀的穩定以及扮演平衡美中競爭及穩定區域和平的角色。從他們的外交路線回來看我們的總統大選，可以推斷國民黨的當選，有助於和緩美中的衝突，但又不會改變現狀，國民黨執政不會讓兩岸統一，也可能獨立，是維持現狀最好的選擇。

徐弘庭指出，雖然國民黨現在是弱勢的，但對新加坡來說，在新加坡的角度是希望維持現狀和不要有區域衝突，這也是最符合新加坡的外交路線和維持區域平衡，畢竟新加坡是個務實的政府，所以對侯友宜以及蔣萬安友善，個人並不會覺得意外。

北市府發言人殷瑋並未證實蔣萬安的不公開行程見了誰，僅重申一切尊重新加坡方面的安排，蔣市長此行見到了老朋友，結識了新朋友，大家都成了好朋友，相信新加坡與台北之間的雙邊關係，會有好的基礎。

新加坡 國民黨 教育部

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