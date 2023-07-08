蔣萬安訪星「二度失蹤」 綠委質疑祕密外交

台北市長蔣萬安出訪新加坡第三天，新加坡西北市長任梓銘（右）及教育部長陳振聲（左）7日設宴招待蔣萬安。（圖／取自任梓銘臉書）

台北市長蔣萬安出訪新加坡 第三天，分別參訪濱海灣花園和陸路交通管理局（LTA），新加坡西北市長任梓銘及教育部 長陳振聲昨中午設宴招待蔣萬安，並針對共同關心的住房、教育和交通課題，廣泛討論，任梓銘表示，和蔣萬安認識7年，蔣以台北市長身分首次訪問新加坡時，能接待他特別高興。

蔣萬安說，新加坡與台北面對相似的挑戰與機遇，相信兩座城市的未來都是充滿希望且值得為之奮鬥的，參訪團此行充滿收穫，非常愉快，也就各種政策議題向新加坡學習不少，期待很快再見，希望是在台北，也期待為強化新加坡與台北的雙邊關係而攜手努力。

不過，同行的民進黨 北市議員陳怡君再爆料，繼出訪第一天晚餐，蔣萬安不見人影，質疑搞「祕密外交」；7日原訂參訪濱海灣花園，結果蔣萬安本人和幕僚、媒體小組又失蹤，懷疑是不是見了總理李顯龍或其他政要，喊話希望不要再搞祕密外交，見了誰應該秉持公開透明，告訴市民。

對此，北市府發言人殷瑋表示，如同之前就和大家說明的，市長在新加坡有許多好朋友、老朋友，一方面是和老朋友敘舊，另一方面，也都是尊重新加坡方面的安排。