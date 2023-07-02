黑白集／民進黨治國無能 撒幣有方

針對副總統賴清德宣布將補貼私大生，行政院長陳建仁也加碼預計高中職學費不排富，民眾黨立院黨團幹事長張其祿（圖）批評民進黨臨時抱佛腳，用政策買票討好年輕人。(記者胡經周／攝影)

民進黨 總統參選人賴清德拋出150億元(台幣，以下同)的補貼私大學費政見，行政院隨即加碼為220億元從私大到高中職擴大實施。國民黨 質疑教育大撒幣，民進黨冷回：奉勸國民黨全部杯葛，退回預算。民進黨敢擺出「好膽你刪」的傲慢姿態，就是看準國民黨再怎麼咬牙切齒也不敢擋。

教育大撒幣一出，在野黨反應分歧：國民黨總統參選人侯友宜批不要做選舉工具，台中市長盧秀燕卻表態支持；柯文哲直言好政策就應快實施，卻也質疑政策買票。終究沒人敢得罪選民，但國家財政又該怎麼辦？

不過，學費大撒幣，除了公然賄選、債留未來等批評，也不乏還我已繳學費、還在還學貸的是傻子等聲浪。這正是民眾已產生相對剝奪感的質疑。他們未必是被剝好幾層皮的退休軍公教，更來自誠實納稅的中產勞工階級、眾多私校畢業校友，乃至憂心排擠效應的公立大學、國中小幼兒園師生與家長。

民進黨治國無能，撒幣有方，在這裡經典呈現。教育部 原以財政困難和於法無據否決高中職學費全免的提案，兩周內急轉彎，不但賴清德政見全埋單，還買一送三全面大放送；才吐苦水財政困難，立馬改口不會排擠現行預算。至於中高等教育沉痾，仍然無解。

高教平庸化和青年低薪化都沒解決，教育平權下的大學生，出了社會還是躺平？