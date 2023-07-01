核心幕僚涉PUA把妹 高虹安挨批用人不當

昔日被稱「台派青年」、現為新竹市工商發展投資 策進會副總幹事田政弘，2019年遭張姓女子臉書 控訴，以PUA（Pick Up Artist，搭訕藝術家）把妹手法與三名女子發生性關係，田不滿名譽受損提告民事求償100萬元，法官認為屬善意評論，予以駁回，田不服上訴二審。

田政弘是新竹市長高虹安核心幕僚，地方民代認為田有嚴重道德瑕疵，顯不適任，批評高虹安用人不當。新竹市政府表示，經向田了解，多年前在綠營服務時與人有情感認知紛爭，田認為網路的消息與事實不符，提告自證清白，訴訟仍進行中，相關事實由法院認定。

張女律師陳又新說，田政弘在事件爆發後兩年才提告，讓張女身心受打擊，法院判田敗訴，感謝法院還張女公道。

田政弘原名田昀凡，過去常上政論節目或在媒體撰文，2019年集資登報呼籲青年表態支持蔡英文總統。張女臉書發文指控後，田轉趨低調。

張女昔日在臉書表示，「他沒有強暴我，但我不會說那是合意性交」，性交後遭對方毫不理睬；張女提及田也曾違背其他女性意願發生性關係」，並說「把妹手法PUA，是透過瓦解對方價值與自尊達到自己目的」。

田政弘認為張女陳述不實，卻被網路轉載討論，張女所述言論，會讓閱讀者誤認「原告使用PUA手法與多名女性非合意性交」，提告侵害名譽。

法官認為，張女臉書貼文屬個人評論，加上主觀價值判斷，無直接論述貶損原告名譽的事實，屬善意發言；法官傳喚證人確認，張女發文前已合理查證；PUA定義與張女文章如何適用法律，取決於網路使用者主觀評價，不因此認定張女有侵害他人名譽的侵權行為。

高虹安去年底延攬田政弘，擔任工策會副總幹事，平時經手社群、新聞審稿，是重要幕僚。民進黨議員楊玲宜說，高虹安用人有嚴重瑕疵，田目前位高權重，絕非好事。時力議員蔡惠婷說，田政弘案市府應明快處置。國民黨議員吳旭豐說，近期各界關注性騷議題，議會已要求市府專案報告。

身兼諮商心理師 的律師紀岳良說，PUA原意是透過心理學知識與技巧來促進兩性交流，正常使用並無太大問題，但濫用就會跨越正常的互動紅線，例如有些會在關係之間使用貶抑、羞辱等權勢操控技巧，會演變成精神暴力，造成當事人精神極大創傷。

紀岳良提到，要預防遭PUA情境控制，平時要學會勇於拒絕、提升自信心，一旦沒有自信心就難以脫身，也建議可利用他人力量來制衡對方，因為PUA還有一大關鍵在於「孤立」，若事發當下能適時找到其他人求援、釋放求救訊息，對方就難以得逞。