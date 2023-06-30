新聞評論／寶刀都還沒出鞘 就說這把「金刀」不行？

國民黨總統參選人侯友宜（左）28日宣布競選辦公室重要幹部，國安會前秘書長金溥聰（右）擔任競辦執行長。(本報資料照片)

有人說：「不論民進黨平常如何殺到刀刀見骨，但選前必定團結對外；而國民黨 則是選前互扯後腿，敗選互推責任。」把這句話印證在現今的政治局勢，似乎一點也不錯。

在面對綠白兩黨的夾殺下，侯友宜的民調 不但遲遲沒有起色，還淪為「小三」，這讓沉寂十餘年的金溥聰，挺身而出擔任侯友宜的競辦執行長，幫侯操刀總統大選，金小刀的重出江湖，不但民進黨中執會列為7月要密切關注的重要事項，連柯文哲 都認為金溥聰有實力，有助於拉抬侯的選情。

但在國民黨內，卻有人把金小刀的復出，當成個人恩怨的籌碼，持續不斷地在唱衰，例如國民黨的不分區立委鄭麗文便直說；「金溥聰不行，有小雞想跟郭台銘掛看板」，一個靠黨當選的不分區立委，卻與黨中央唱反調，國民黨真有紀律可言？

前立委蔡正元及邱毅更拿著剛出爐的美麗島民調侯友宜跌到17%說，金小刀操盤，支持度反而下跌，還不忘酸說：生鏽的小刀能打天下？問題是：金溥聰6月28日才剛接任侯辦執行長，而美麗島民調時間是6月27至29日，以剛接任時的民調，都還沒來得及試身手，就蓋棺論定成敗，說金溥聰是生鏽的老刀，這就如同武士的劍都還沒有出鞘，就說這把刀不行？

另外，在近期柯文哲民調聲勢大漲的推波助瀾下，造成許多國民黨立委候選人紛紛想要跳船，有人要組政權輪替大聯盟，有人想要和柯文哲「不期而遇」，這讓國民黨不得不祭出「柯文哲條款」違者開除黨籍，問題是一份連柯文哲自己都不相信的民調，卻造成國民黨小雞人人自危，這個號稱擁有14個縣市長的最大在野黨，卻怕一人政黨的民眾黨，這未免也太沒自信了。

由此可見，侯友宜聲勢遲遲未有起色，在於國民黨的不團結，沒有自信，國民黨最大敵人，不在於柯文哲，也不在於民進黨，而在於蕭牆之內，若國民黨不能整頓，再多把的小刀，也只是被自己折斷。