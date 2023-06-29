我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

毛髮未驗出 汐止幼園餵藥案簽結 侯營：賴清德應道歉

台灣新聞組／台北29日電
汐止幼兒園餵藥案士檢無罪簽結，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室開記者會痛批，民進黨從副總統到議員「蛇鼠一窩」都誠信破產。(記者張曼蘋／攝影)
汐止幼兒園餵藥案士檢無罪簽結，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室開記者會痛批，民進黨從副總統到議員「蛇鼠一窩」都誠信破產。(記者張曼蘋／攝影)

新北市汐止某幼兒園爆發餵藥疑雲，有學童尿液檢驗疑異常，驗出微量安眠藥，士林地檢署昨表示，尿液經榮總質譜儀檢驗，毛髮、處方箋送法醫研究所，均未檢出苯二氮平類藥物，因此認定本案與犯罪無涉，全案昨簽結。該幼兒園暫無回應，家長說，終於還幼兒園清白；新北市教育局表示，盼還給幼教界純淨的教學環境。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室抨擊民進黨總統參選人賴清德等人是帶頭散播假消息的元凶，要求賴道歉；賴競辦發言人陳世凱說，士檢簽結的是汐止幼園案，並非最早爆出餵藥案的板橋幼園，侯混淆視聽的作法，根本是「竹篙湊菜刀」。

至於板橋私立幼兒園案，負責偵辦的新北地檢署至今尚未結論，侯競選工作室發言人吳亮賢昨也呼籲，新北地檢署應向士林地檢看齊，「為何同樣是檢調單位，卻有截然不同的偵辦效率？新北檢調究竟是害怕什麼？」並質疑民進黨和賴清德給了新北地檢署莫大壓力。

幼教聯合總會總會長廖文秀也呼籲，檢調應盡速釐清板橋案，調查結果遲未出爐，「大家心裡也在那裡跟著七上八下」，不知情況究竟如何。

對此，新北檢表示，迄今有36位家長提告，共採集36名幼童毛髮送調查局檢驗，以最速件檢驗中，預計7月初就會有結果，將第一時間公布。

汐止幼兒園餵藥證實是烏龍一場，吳亮賢說，證實賴清德、新北市議員戴瑋姍及立委賴品妤全是帶頭散播假消息的元凶、製造恐慌，民進黨一再散播假消息，才是真正「餵毒」給社會大眾的凶手。吳還奉勸3人在警方傳喚前先自首，賴也該為身為副總統卻造謠製造全國恐慌道歉，甚至退選負責。

戴瑋姍說，汐止案和板橋幼兒園案是兩件不同的事，許多家長氣憤，侯團隊卻一直在打模糊仗，希望可以好好面對，給家長一個交代。賴品妤回應，整起事件過程看到國民黨潑髒水行徑如同政治跟騷般，讓社會質疑是否為營救侯友宜低迷民調。

新北市議會民進黨團副總召張維倩表示，癥結點在第一時間幼兒家長驗出藥物反應才報案，事後以質譜儀檢驗未檢出，檢驗方法有檢討的必要，盼政府重視相關議題，也希望教育局攜手醫療單位制定標準檢驗程序。

民進黨 教育局 賴清德

上一則

黑白集／中央猛鬥地方 難道是兩國？

下一則

控5億亡兒婚姻無效調解破局 母怒嗆夏男傷天害理

延伸閱讀

北榮質譜儀報告 板橋汐止均未檢出 家長盼餵藥烏龍平息

北榮質譜儀報告 板橋汐止均未檢出 家長盼餵藥烏龍平息
選戰亂潑「餵藥」髒水 難補親師裂痕

選戰亂潑「餵藥」髒水 難補親師裂痕
批賴團隊餵藥案造謠 侯友宜競選工作室提告

批賴團隊餵藥案造謠 侯友宜競選工作室提告
餵藥案造謠 綠營遭認證不實訊息

餵藥案造謠 綠營遭認證不實訊息

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬