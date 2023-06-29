毛髮未驗出 汐止幼園餵藥案簽結 侯營：賴清德應道歉

汐止幼兒園餵藥案士檢無罪簽結，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室開記者會痛批，民進黨從副總統到議員「蛇鼠一窩」都誠信破產。(記者張曼蘋／攝影)

新北市汐止某幼兒園爆發餵藥疑雲，有學童尿液檢驗疑異常，驗出微量安眠藥，士林地檢署昨表示，尿液經榮總質譜儀檢驗，毛髮、處方箋送法醫研究所，均未檢出苯二氮平類藥物，因此認定本案與犯罪無涉，全案昨簽結。該幼兒園暫無回應，家長說，終於還幼兒園清白；新北市教育局 表示，盼還給幼教界純淨的教學環境。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室抨擊民進黨 總統參選人賴清德 等人是帶頭散播假消息的元凶，要求賴道歉；賴競辦發言人陳世凱說，士檢簽結的是汐止幼園案，並非最早爆出餵藥案的板橋幼園，侯混淆視聽的作法，根本是「竹篙湊菜刀」。

至於板橋私立幼兒園案，負責偵辦的新北地檢署至今尚未結論，侯競選工作室發言人吳亮賢昨也呼籲，新北地檢署應向士林地檢看齊，「為何同樣是檢調單位，卻有截然不同的偵辦效率？新北檢調究竟是害怕什麼？」並質疑民進黨和賴清德給了新北地檢署莫大壓力。

幼教聯合總會總會長廖文秀也呼籲，檢調應盡速釐清板橋案，調查結果遲未出爐，「大家心裡也在那裡跟著七上八下」，不知情況究竟如何。

對此，新北檢表示，迄今有36位家長提告，共採集36名幼童毛髮送調查局檢驗，以最速件檢驗中，預計7月初就會有結果，將第一時間公布。

汐止幼兒園餵藥證實是烏龍一場，吳亮賢說，證實賴清德、新北市議員戴瑋姍及立委賴品妤全是帶頭散播假消息的元凶、製造恐慌，民進黨一再散播假消息，才是真正「餵毒」給社會大眾的凶手。吳還奉勸3人在警方傳喚前先自首，賴也該為身為副總統卻造謠製造全國恐慌道歉，甚至退選負責。

戴瑋姍說，汐止案和板橋幼兒園案是兩件不同的事，許多家長氣憤，侯團隊卻一直在打模糊仗，希望可以好好面對，給家長一個交代。賴品妤回應，整起事件過程看到國民黨潑髒水行徑如同政治跟騷般，讓社會質疑是否為營救侯友宜低迷民調。

新北市議會民進黨團副總召張維倩表示，癥結點在第一時間幼兒家長驗出藥物反應才報案，事後以質譜儀檢驗未檢出，檢驗方法有檢討的必要，盼政府重視相關議題，也希望教育局攜手醫療單位制定標準檢驗程序。