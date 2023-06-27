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北市府派獲優勢 北農將變天 農委會派退席抗議

記者林麗玉、胡瑞玲／台北27日電
台北農產運銷公司26日改選，北市府與農會突襲拿下14席董事。(記者許正宏／攝影)
台北農產運銷公司26日改選，北市府與農會突襲拿下14席董事。(記者許正宏／攝影)

農委會和台北市府爭奪台北農產運銷公司經營權，昨天市府、農會派因民股販運商倒戈，市府派突襲在董事會23席中取得14席絕對優勢，但支持農委會的董事退席抗議，導致流會收場，也讓董事長、總經理難產。30日將再開董事會，由於民股動向仍可能生變，市府派能否順利取得經營權仍有變數。

農委會昨天透過農糧署發布新聞稿痛批，北市府不顧北農歷來慣例及公司治理合理性，選舉常務董事欲贏者全拿，霸道作風嚴重傷害公司正當治理，感到十分遺憾且無法接受，偕同青果社當選董事全數退席抗議。

台北市長蔣萬安上任後，陸續派任4大公司台北魚市、台北畜產、台北花市董事長和總經理人事，僅肩負大台北地區蔬果供應的台北農產運銷公司人事遲未改選，先前就盛傳蔣萬安與雲林縣前縣長張榮味的全國農會派合作，要奪下北農經營權，農委會近期也與北農高層布局運作。

北農共有23席董事，分布在農委會、青果社、民股販運商和台北市府、全國農會，前三者一向屬農委會派，後二者為市府派，每次改選中央、地方都相互角力，僅上屆前市長柯文哲赴農委會協商敲定人選。

一般改選出董事後，隨即選出常務董事，由常董推舉董事長，再任命總經理。市府派已內定金門前縣長楊鎮浯出任董事長，韓國瑜任高雄市長時的前農業局長吳芳銘出任總經理。

北農昨上午8點開股東會，近中午選出第14屆董事，農委會、北市府各拿下7席、5席；全國農會上屆拿3席、本屆獲4席；青果社維持兩席；民股販運商上屆6席、本屆5席。不過，過去民股販運商多支持農委會，這次在全國農會積極拉攏下倒戈，讓市府派占優勢。

股東會後接續開董事會，但選舉7席常務董事時，農委會及青果社董事全數退席抗議，導致到場人數未達3分之2，未完成董事長人事任命，也無法開常董會任命總經理。董事會召集人楊鎮浯宣布，周五續開董事會確定人事。

由於民股販運商過去多支持農委會，農委會技術性流會，也因此多了3天的運作時間，市府派嚴陣以待，以免被挖牆角，也埋下經營權之爭的伏筆。蔣萬安表示，北農依程序順利選出23席董事，下次續開董事會希望安排相關人事，根據經驗與專業，確保消費者、農民權益及穩定市場供需，一切都會依程序進行，相信未來北農的經營績效，也會愈來愈好。

金門縣前縣長楊鎮浯（左）擔任董事會會議召集人，要選出常務董事，卻因農委會派的董事...
金門縣前縣長楊鎮浯（左）擔任董事會會議召集人，要選出常務董事，卻因農委會派的董事退席導致流會，無法推舉董事長、任命總經理。會前他和中華民國農會總幹事張永成（中）等人討論。(記者許正宏／攝影)

股東會 柯文哲 韓國瑜

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