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國民黨力勸出戰北市立委 韓國瑜長女：無參選計畫

記者鍾維軒／台北26日電
國民黨台北市立委提名，目前中正萬華選區呈現僵局，黨內人士認為，最好趁此機會，回到原本構想，徵召韓國瑜的女兒韓冰參選。（本報資料照片）
國民黨台北市立委提名，目前中正萬華選區呈現僵局，黨內人士認為，最好趁此機會，回到原本構想，徵召韓國瑜的女兒韓冰參選。（本報資料照片）

2024立委布局，國民黨在台北市中正萬華選區尚未決定人選，傳出黨內力勸高雄市前市長韓國瑜大女兒韓冰出戰，盼能在台北市拿回一席，不過傳出韓冰近期也透過Line親自對外回應。

媒體人錢怡君昨在政論節目「TVBS戰情室」透露，表示她昨天有打電話給韓冰，問韓冰有沒有要參選？韓傳Line說「真的沒有，目前專注於研究所的學業上，無參選計畫」。錢怡君說自己曾二度詢問韓冰，韓冰也明確表示，「兩周前就發過新聞，完全沒有要參選」。

2024中正萬華選區，民進黨已經確定提名議員吳沛憶、無黨籍于美人也已確定參選，不過國民黨會派誰出戰，尚未定案。據了解，市黨部一直希望力勸韓冰出戰中正萬華，但韓冰未點頭。

黨內人士認為，最好趁此機會，回到原本構想，直接徵召夠強的刺客參選，市黨部2月間是鎖定爭取徵召韓國瑜的女兒韓冰參選，市黨部高層也多次拜會韓國瑜爭取，應徵召韓冰參選。中正萬華立委參選人應曉薇說，韓冰太適合了，韓冰願意來，她一定全力輔選。

國民黨台北市黨部日前針對中正萬華區立委民調初選，包含市議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖3人角逐，不過兩家民調結果卻大相逕庭、結果都不同，讓黨部陷入提名難題，至今仍未公布數據。

國民黨 韓國瑜 提名

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