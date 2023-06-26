賴清德直搗侯友宜本命區 直言「新北贏，就能贏」

賴清德25日參加新北信賴台灣之友會成立大會時直言「新北贏，就能贏」。(記者／劉懿萱攝影)

民進黨 總統參選人賴清德 昨天進軍全國最大票倉新北市，直搗國民黨總統參選人侯友宜 本命區，直言「只要新北市贏，我們就可以贏」。前閣揆蘇貞昌稱呼他是「未來的賴清德總統」，還批侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲「一個空、一個亂」。

賴清德插旗新北市，由蘇貞昌、立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等人陪同，眾人細數民進黨政府在新北市的建設，批新北市長侯友宜對市政不用心。賴同時為各縣市鄉親後援會及百工百業後援會授旗，現場高喊「2024團結一致」、「賴清德凍蒜」。

賴清德表示，信賴台灣之友會今年4月15日從台南出發，除了因為氣候因素無法前往馬祖，每個縣市他都到場，新北場是壓軸。新北是台灣最大縣市，人口有400萬，只要能獲得新北市鄉親的支持和栽培，賴清德和民進黨提名的立委一定能高票當選，「只要新北市贏，我們就可以贏。」支持他，就是支持「在民主的路上繼續壯大台灣」。

「人才好，國家自然就好。」賴清德說，政府有責任降低教育成本、做到教育平權，他在行政院長任內調降就學貸款利息，延長還款期限，「他們二位（侯友宜、柯文哲）看到的是選舉，但我看到的是學生的需要與自己的責任。」

對侯友宜批賴清德很少到新北，選舉才來。賴說，他是萬里子弟，父母祖先都葬在新北，「我回萬里的次數，應該比他回嘉義更多，他可能不知道，講這種話也沒有必要。」蘇貞昌也說，去年他在行政院長任內，四度到新北主持社宅建設會議，「侯友宜一次都沒來，都是副市長來」，「侯友宜當然不知道中央在新北的建設」。