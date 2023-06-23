「防磚條款」換侯友宜？藍委：假議題 不會發生

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，國民黨立委陳玉珍拋出設立15％支持度「防磚條款」意見。國民黨立法院黨團總召曾銘宗(圖中)今表示，防磚條款是假議題，不會發生。（記者程遠述／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 民調低迷，國民黨立委陳玉珍拋出設立15％支持度「防磚條款」意見。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，防磚條款是假議題，不會發生，這時候是全黨討論團結在一起的時候。

曾銘宗也表示，對於「防磚條款」的說法，黨團內有很多委員有不同意見，防磚條款絕對不存在，也呼籲全黨候選人，現在該是團結在一起的時候。

媒體問到，國民黨前主席洪秀柱批評有藍營參選人「小雞」蹭民眾黨主席柯文哲是意志不堅。國民黨副秘書長李彥秀則表示，她身為黨提名 的立委參選人，絕對支持侯友宜，尊重個別立委參選人的態度言行，但黨內母雞、小雞互相拉抬是勢必，也是黨要求，相信接下來幾個月都會發揮最大戰力來衝刺拉票。

國民黨立委陳以信也表示，國民黨只有團結才有勝選可能，呼籲所有國民黨立委提名同志都能力挺侯友宜，他自己與侯友宜共同競選的廣告看板，目前正在設計近日就會掛出。

對於「防磚條款」，陳以信也表示，必須記取當年「換柱」教訓，臨陣換將結果可能更差，現在只有破釜沈舟背水一戰，國民黨才有絕處逢生最後勝選的機會。