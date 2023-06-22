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藍白拒投票 4大法官人事過關 在野批司法院淪司法局

台灣新聞組／台北22日電
立法院行使大法官人事同意權投票，對蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥四位行使同意權。(記者曾學仁／攝影)
立法院行使大法官人事同意權投票，對蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥四位行使同意權。(記者曾學仁／攝影)

立法院昨行使大法官人事同意權，國民黨團、民眾黨團不進場投票，拒絕為大法官人事背書，但民進黨團仍以人數優勢，四位大法官被提名人均獲同意任命。民眾黨批評，民進黨強行通過「修憲以來最草率」的大法官審查，全國最高民意機關成為貫徹民進黨意的「立法局」，令人完全無法苟同。

民眾黨發言人楊寶楨指出，大法官負責解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，重要程度不言而喻；民進黨昨天強行通過這波任命案，15位大法官都由蔡英文總統提名，嚴重損害司法院獨立性，讓司法院淪為「司法局」；民進黨完全執政之後，行政權獨大、立法權縮小，如今，司法權也岌岌可危。

尤遭疑曾涉教唆偽證

投票結果，四位大法官被提名人，包括最高法院法官兼審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台灣大學特聘教授陳忠五、律師尤伯祥，均獲過半數同意。其中，被民進黨立委蘇治芬指控曾涉教唆偽證的尤伯祥獲最高同意票，在66位領票立委中獲64票同意。

昨天領票立委66人，未領票立委46人。蔡彩貞共得同意62票、不同意3票、無效票1票；朱富美共得同意62票、不同意1票、無效票3票；陳忠五共得同意63票、不同意1票、無效票2票；尤伯祥共得同意64四票、不同意1票、無效票1票。

尤伯祥遭質疑曾涉教唆偽證，國民黨立委賴士葆認為蔡英文總統提名尤伯祥是藐視憲法、司法及大法官，踐踏民進黨立法院的表決部隊；國民黨團總召曾銘宗也批評蔡英文總統連大法官都酬庸到如此程度，「真是葬送司法的最後防線」。

但時代力量立委邱顯智肯定尤伯祥敢於說清廢死立場，尤的職業律師生涯期間參與過江國慶案、邱和順案、釋字五八二號解釋，大法官面對社會爭議不能不發表意見，因此他肯定尤伯祥有擔當。

楊寶楨說，立法院不該為執政黨政府背書，民進黨以絕對多數的優勢，暴力式輾壓民意，因此民眾黨立委拒絕出席這場毀憲亂政的荒謬戲碼。

大法官 民進黨 提名

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