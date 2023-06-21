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基隆市民進黨議員張秉鈞涉詐領助理費 檢調約談

記者邱瑞杰、蔡晉宇／台北21日電
參選立委的民進黨基隆市議員張秉鈞傳涉嫌詐領助理費，檢調20日發動搜索，將他帶回調查。（本報資料照片）
參選立委的民進黨基隆市議員張秉鈞傳涉嫌詐領助理費，檢調20日發動搜索，將他帶回調查。（本報資料照片）

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉入詐領助理費案，基隆檢調昨天搜索服務處，將他帶回訊問，朝違反貪汙治罪條例罪嫌偵辦，截稿前已送往檢方複訊。由於張秉鈞與其父張錦煌同遭調查局約談，恐衝擊綠營在基隆選情，甚至再次換選將。民進黨發言人林楚茵表示，目前案件尚在釐清，尊重檢調偵辦。

檢調搜索張秉鈞服務處，並帶回調查，震撼地方政壇。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，尚不清楚案情，要等檢調偵辦告一段落再來了解，衝擊選情程度也待評估。立委是中央黨部提名，如果有問題中央會處理，地方黨部插不上手。

國民黨基隆市立委參選人、市議員林沛祥說，在案情不明朗前不宜評論，等今天獲得更多資訊，再對外說明他的看法。爭取民眾黨提名的謝立功表示，政治人物應該用更高的道德標準要求自己；全案尚在調查中，尊重司法調查，力求毋枉毋縱。

據了解，張秉鈞涉嫌詐領助理費違反貪汙治罪條例，檢調掌握相關事證後，昨天搜索，並約談張秉鈞和他父親、前基隆市議員張錦煌，兩人電話隨後關機。

民進黨基隆市立委蔡適應宣布不競選連任，基隆市議員張秉鈞、鄭文婷和張之豪登記參選，表態爭取接棒。中央黨部4月間進行民調，張秉鈞以17.44%勝出，鄭文婷支持率為16.88%，張之豪13.06%，其餘52.62%回答無明確支持人選。

民進黨 提名 民調

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