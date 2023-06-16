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民眾黨5度超越國民黨 台政黨支持度首見三黨鼎立

台灣新聞組／台北16日電
台灣民意基金會「台灣人最新的政黨支持傾向」民調。資料來源／台灣民意基金會
台灣民意基金會「台灣人最新的政黨支持傾向」民調。資料來源／台灣民意基金會

台灣民意基金會昨天公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示民進黨為24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍綠兩黨支持度下挫，民眾黨第五度超越國民黨，顯示台灣政黨政治成為「三黨鼎足」的局面，且民進黨過去三年半流失超過300萬選民，國民黨也流失近300萬選民，是嚴重警訊。

本報系聯合報報導，民調細項顯示，當台灣民眾被問及政黨支持傾向，24.6％選擇民主進步黨，22.2％台灣民眾黨，20.4％中國國民黨，7.2％時代力量，6.3％台灣基進，1.2％其他政黨合計，17.5％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。

游盈隆表示，台灣政黨體系出現明顯重組的跡象，傳統由民進黨與國民黨為主的實質兩黨政治，因台灣民眾黨崛起而形成三黨鼎足的局面，這將為2024總統與立委選情投下一顆超級震撼彈，民進黨仍維持第一大黨的地位，但只領先民眾黨2.4個百分點，國民黨落居第三大黨，落後第二的民眾黨1.8個百分點，這是台灣政黨政治史上第一次，三個政黨的選民支持度都在兩成以上，而且彼此差距最大不超過4.2個百分點。

游盈隆指出，國民黨這次只獲兩成支持，內亂是最重要因素，總統提名爭議愈演愈烈，鴻海集團創辦人郭台銘陰影揮之不去，黨內分崩離析，空擁有4都10縣市地方執政版圖，竟無濟於事，再加上黨提名總統參選人侯友宜初登板即遭遇亂流，整體表現不佳，社會譁然，黨內甚至出現換侯聲浪，也是國民黨整體支持度下滑的重要因素之一。

台北中國時報報導，游盈隆認為，im.B詐騙集團案、性騷擾案、提名風波延燒、新北幼兒餵藥案、及2024總統與立委選舉已經開打等，可能正掏空兩大黨社會基礎。

相較上個月，民眾黨扶搖直上，支持度增加6.6個百分點，時代力量和台灣基進兩綠色小黨也雙雙突破5％。反倒是，民進黨下滑6.5個百分點，國民黨下滑5.8個百分點，中性選民縮小2.8個百分點。

游盈隆表示，台灣民眾黨這次獲22.2％支持，創下2019年政黨成立以來最高紀錄，五度超越國民黨，成為第二大黨，對明年總統與立委選情相當助益；但民眾黨政黨支持度起伏很大，何時穩定站上二成，有待觀察。但這也透露選民對「有意義的第三選擇」提攜與渴望之情。

國民黨 民進黨 提名

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