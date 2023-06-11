柯文哲：美國承諾 不管誰當選 台美關係不變

民眾黨主席柯文哲(中)。(記者徐白櫻／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 前晚在高雄與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格閉門餐會，昨柯文哲一連參拜三座廟宇，媒體詢問柯文哲與AIT主席羅森柏格談話內容，他表示談話內容攸關國家安全，要有信用不對外轉述，但美方表達無論總統大選結果是誰當選，台美關係都不會改變，他也回說「這沒問題」。

柯說，美國政府一再表明不會干預台灣選舉，只是希望不管誰當選，台灣跟美國關係可保持良好。

另外，柯文哲日前接受日本 NHK專訪談到釣魚台議題，聲稱「一般來說台灣人民不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚」，此話一出遭轟國際常識不足，甚至有輕蔑主權的意思。柯文哲事後澄清，自己從頭到尾都沒有要犧牲主權，而是很務實處理問題，主群爭議後面再處理，他不覺得相關發言是扣分。對此，前立委沈富雄指出，「柯文哲這一次的日本之旅是嚴重失分，但這對國民黨是好的」。

柯文哲昨與鴻海創辦人郭台銘 都在高雄各有行程，但兩人並未同框，柯說，昨未安排與郭董見面，民眾黨幹部也指柯郭兩人平日互動本就很好，現在先談合作比較重要，還不是談「誰配誰」、「柯郭合」的時機。

郭台銘昨參加高雄師範大學畢典，台下有人大喊「總統好」，郭致詞時告訴畢業生，人生如「逆水行舟」，逆境是考驗能力的時候，媒體追問郭是否也意味初選失利後的自我勉勵，郭未正面回覆，離去時有數名著國旗裝的「郭粉」揮舞國旗高喊「郭董加油、郭董我愛你」。

郭台銘致詞時金句連發，指自己當年學歷差，家裡也窮，「但唯一不窮的，就是志氣」，「唯一的靠山，就是沒有靠山」。