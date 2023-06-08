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侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎

記者江婉儀、李成蔭、劉宛琳、鍾泓良／台北8日電
國民黨總統參選人侯友宜（中）7日與中常委舉行便當會，表示百廢待舉，民進黨不願意做的他來做。（記者曾吉松／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（中）7日與中常委舉行便當會，表示百廢待舉，民進黨不願意做的他來做。（記者曾吉松／攝影）

台積電董事長劉德音表示，政府說2025年不缺電，「我們只能相信」。侯友宜說，「劉董事長的憂心也就是我的憂心。」他不反對再生能源，但一定要把不缺電擺最上位，台灣目前為止看到幾次大停電，讓人憂心忡忡，尤其備載容量夠不夠，你知我知，完全是不夠。

侯友宜說，民進黨在推非核家園，理想看起來很豐滿，現實卻是很骨感，台積電的憂心是值得全台灣思考，能源牽扯到國家安全，也牽扯到經濟產業，「民進黨講得完全沒有一件實現的，讓我來做」，對核一、核二以及未來核四何去何從，都會在7月完整報告。

副總統賴清德競選辦公室批，台電核一廠水保計畫變更設計被新北卡關。侯友宜表示，中央不要再甩鍋，要扛起責任處理核廢料，這八年來，賴清德當過行政院長、副總統，也是萬里人，有關心過核廢料處理嗎？擁有權限的人不去處理這個問題，還推到地方來。

侯友宜表示，核廢料不可能沒有，但可以把它做到更安全，專家告訴他最好做室內乾貯，身為防災指揮官，曾因極端氣候下大雨到核一廠，當時電塔倒塌，旁邊有未來要做乾式貯存的地方，就位於乾華溪旁，「為什麼不把水保做好，為什麼不把安全做好？」那個環境連他自己都驚怕，萬一乾式貯存碰到大雨、水土保持崩落時，流入乾華溪怎麼辦？這才是台灣生態浩劫。

侯友宜說，核廢料要擺哪裡並不容易，但總是要跟新北市民說，要把安全做好，不能變成永久貯存場，這是他卑微的要求，他一再溝通忍讓，卻得不到中央回應，不如他自己出來選總統解決問題，只要中央安全做好，告訴民眾核廢料何去何從，現階段怎麼做到更好，才是政府該有的態度。

侯友宜昨天與國民黨中常委便當會時再度強調，「我沒有反對核電」，但核廢料放在新北市40年了，中央必須和新北市民說清楚。國民黨立委王鴻薇也說，乾式貯存槽的興建是台電責任，但台電和經濟部是政治操作、介入總統選舉。

民進黨發言人張志豪回應表示，侯友宜對國家政策總是狀況外，尤其是能源，外行又愛造謠製造恐慌，依照台電公開資訊揭露的備轉容量率，請侯自己先看清楚圖表數據，再告訴國人過去這一個月到底哪裡缺電？

台電回應，核一乾貯經司法認證十年卡關是錯誤，再次呼籲新北市府尊重司法，合作好好做事才能面對核廢料難題。台電表示，侯友宜2019年3月受訪說，「沒過是你（台電）沒做好，不是我不要給你過」，如今法院已經判決，新北市府應該尊重司法。

侯友宜 民進黨 賴清德

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