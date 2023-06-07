美商會批台能源轉型落後 侯友宜陣營：打臉賴清德

新北巿長侯友宜總統競選工作室發言人吳亮賢指台灣美國商會公布「2023台灣白皮書」，當中提到台灣能源轉型落後，是對民進黨總統參選人賴清德（圖）的能源政策方向，提出懷疑。（圖：總統府提供）

台灣美國商會昨天公布「2023台灣白皮書」，批評台灣能源轉型進度「遠遠落後」，影響產業發展，衝擊國家安全。侯友宜競選工作室發言人吳亮賢指出，繼「護國神山」台積電 後，美國商會的說法再重重打臉民進黨 政府的錯誤能源政策，恐怕也是對民進黨總統參選人賴清德 不斷轉彎的能源政策方向，產生深深懷疑。

吳亮賢指出，賴清德當選民進黨主席後，金融時報立刻報導，華府出現「疑賴論」，對於賴清德高喊自己是台獨工作者，美國十分憂慮賴清德會挑起兩岸緊張，並擔心賴清德在總統大選中過度操作「抗中保台」，加劇兩岸敵對。

吳亮賢表示，對於賴清德的兩岸立場，美方不只不信「賴」，對我國能源政策危機，繼台積電後，美國商會也看不下去，可見民進黨政府空喊「2025非核家園」，不但政策跳票，甚至拖累台灣的能源轉型，錯誤政策造成台灣一再缺電，「人民痛苦、產業辛苦」。

吳亮賢表示，賴清德的「台獨工作者」立場，不僅對外造成美方憂心，恐使台灣陷入兵兇戰危，內政部分，民進黨政府及賴清德一再轉彎的能源政策，也令美國商會及產業界產生巨大憂慮，可見不管對外還對內，賴清德皆難獲得美方信賴，也難令台灣人民信賴。