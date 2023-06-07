女導演談性騷未點名 陳菊愛將洪智坤認錯

監察院長陳菊在高雄市長任內辦公室主任洪智坤被控性騷擾，洪發文「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。(本報資料照片)

一名女導演 日前深夜在臉書 發文控訴，2010年接受請託拍攝高雄市長選舉影片，被藉故叫到汽車旅館，暗示實現理想的條件是「偶爾讓我任性一下」，事隔多年仍難走出陰影，出現創傷症候群。她沒點名是誰，但時任高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤立刻透過臉書發文致歉。

「給人不好的感受，一定是我的錯誤…，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯。」洪智坤在臉書留言後，隨即關閉臉書；記者昨天聯繫洪，他表示「不想談」。

監察院長陳菊在高雄市長任內辦公室主任洪智坤被控對女導演摸胸性騷擾 ，陳菊昨天發聲明指出，知悉此事極感震驚，她感到非常難過與愧疚。陳菊表示，導演所遭遇已非洪智坤所言「不好的感受」，而是嚴重的性騷擾，不可原諒；她要給予最嚴厲的譴責，希望洪智坤能誠實並嚴肅面對此事。

台南市長黃偉哲第一任的任期內，曾聘洪智坤為市府無給職顧問，黃偉哲昨表示，對於導演的遭遇感到遺憾、痛心，很同理受害者遭遇；不論是誰，都沒有侵犯他人的權利，一定與受害者站在一起，謝謝她的勇敢發聲。

女導演發文指控，2010年接受H男請託拍攝高雄市長選舉影片，有天H以開會名義要司機載她到汽車旅館，暗示可以實現她的理想條件是「偶爾讓我任性一下」。那夜，她像小動物般凍結，坐在床邊僵住，只希望H趕快睡著，「我記得他有些緩慢隱晦動作，要抱我，摸到我，有摸到胸部，這真的too much（太超過）」。為脫困只能順勢推開、盡量保持距離，「後來我看到被子裡有規律動作，根本不敢想他在幹嘛。」

洪智坤下肢行動不便，被視為綠營幕僚圈「鬼才型」人物，任陳菊市長辦公室主任時，被認為是有「喬事」能力的核心要角，是陳菊身旁大紅人。洪後來離開陳菊，高雄政壇人士眾說紛紜，曾傳出藍營議員質疑其操守，且和建築界過從甚密，一度被要求到議會列席，讓洪決定離開。高雄資深藍營議員認為，洪在幕僚中屬於鷹派，善於攻擊、暗黑戰術，打選戰確實有一套，但行事不夠正派，陳年往事被踢爆是遲早的事。