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傳蔡英文出手 涉性騷資政顏志發撤告請辭

台灣新聞組／台北7日電
總統府資政顏志發（中）被「小英之友會」前員工指控性騷擾，前天對該員工提出刑事訴訟，但顏昨天再發聲明，不但撤告，並辭去總統府資政。(本報資料照片)
總統府資政顏志發（中）被「小英之友會」前員工指控性騷擾，前天對該員工提出刑事訴訟，但顏昨天再發聲明，不但撤告，並辭去總統府資政。(本報資料照片)

民進黨性騷擾案連環爆，總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，前天對該員工提出刑事訴訟，不過顏志發昨天傍晚再發聲明，不但撤告，並辭去總統府資政一職，據傳是蔡英文總統出手；總統府發言人林聿禪表示，尊重顏志發的決定，也支持顏志發透過性平程序，釐清事實真相。

台北市勞動局昨天表示，已發文小英之友會要求限期說明顏志發案。勞動局長高寶華表示，這波職場性騷擾案件一共發文八案請對方說明，說明後若成案，就送到月底的北市性平審查會議審議。

顏志發長期擔任「小英之友會」全國總會長，被會內前員工指控後，原本怒斥是「天大的汙衊」並提告，但昨天聲明提到，因本於尊重性平調查的專業與權威，「即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴」。

他說，為釐清真相，捍衛他與社團名譽，將全力配合性平調查，務求事實曲直終得公斷；另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點，已向蔡英文總統請辭資政一職。對於顏志發撤告，傳出是蔡英文出手。

蔡英文總統昨表示，隨著民進黨前黨工性騷擾事件的發展，身為總統及民進黨前任主席，她要再次向社會表達歉意。蔡總統說，這幾天幾次討論，已經請行政院長陳建仁帶領行政團隊，針對以下三個方向，進行整體機制的改革方案。第一，參酌國際做法，結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引；第二，重新檢視現行性平申訴機制實用性；第三，跨部會進行性平法規總檢討，希望凝聚跨黨派及社會共識。

顏志發表示，畢生經營事業、參與公眾事務，一向以「誠信」為宗，以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂「性騷擾」更是莫須有。這次蒙遭無端，又恐累及家人各界，心中至為不安不平，唯求經由公正之調查程序能再正是非、還諸公道。

對於顏志發遭指控的案情，總統府日前表示，請「小英之友會」以保護當事人權益為基礎啟動調查，因事件發生人事物地都非總統府管轄，府方沒有調查權，「釐清事實後，將依照規定議處」。

性騷擾 蔡英文 民進黨

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