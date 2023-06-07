我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

黑白集／抗中保台 不是性騷者護身符

黑白集
民運人士王丹。(本報資料照片)
民運人士王丹。(本報資料照片)

民運人士王丹遭前清大學生指控性騷擾、性侵未遂，受害者不止一人，王丹極力否認，並影射指控者在六四前夕挑事是別有目的。於是陰謀論四起，側翼帶風向指稱是中共「認知作戰」，也有人呼籲別抵制王丹，以免中共得利。人們只知抗中保台是門好生意，誰知，它還是性騷者的護身符。

兩名受害者指稱的案情約發生在10年前後，當時清大剛聘請王丹客座。五年後，校方未續聘，傳出是因王丹鼓勵學生參加太陽花學運。耳語才起，王丹便稱市長賴清德來電親邀他去台南教書；賴的理由是，「王丹是六四主要人物」。攀附站在中國對立面的民運人士，賴神公然挑戰大學自治。

賴清德替王丹喬工作，只是一個縮影，折射「反中」符號對台獨人士宗教般的影響力，高於學術及其他社會價值。如今，面對性騷指控，王丹面對社會質疑仍一派大義凜然。問題是，如果追求反中便能犧牲道德和人權，那麼這和中共又有多少差別？

綠營側翼稱，王丹性騷案傷害海外民運，洗地文如同公然勒索。然而，王丹並不等於中國民運，若揭發他有性騷惡癖，支持中國民主的火炬便會熄滅，豈非證明美國為首的自由民主聯盟都是假的？

王丹對中國民運貢獻如何，可受公評。但他為中國民主獻身，並不表示熱中政治的學生應為他獻身。

王丹 性騷擾 中共

上一則

被控肚子頂范雲 陳雪生判賠8萬元

下一則

二度合照吸金嫌 法務部長稱巧遇 主任檢察官酸「真巧」

延伸閱讀

被控性騷 王丹返台：坦誠面對司法檢視、不會逃避

被控性騷 王丹返台：坦誠面對司法檢視、不會逃避
等不到那句道歉 李男明赴北檢控王丹性騷擾

等不到那句道歉 李男明赴北檢控王丹性騷擾
指控一波波 徐男露面揭王丹「當男友面摸我腰」

指控一波波 徐男露面揭王丹「當男友面摸我腰」
台男鹹豬手 性騷南韓女直播主 實況放送引韓媒關注

台男鹹豬手 性騷南韓女直播主 實況放送引韓媒關注

熱門新聞

王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退