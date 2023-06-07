黑白集／抗中保台 不是性騷者護身符

民運人士王丹。(本報資料照片)

民運人士王丹 遭前清大學生指控性騷擾 、性侵未遂，受害者不止一人，王丹極力否認，並影射指控者在六四前夕挑事是別有目的。於是陰謀論四起，側翼帶風向指稱是中共 「認知作戰」，也有人呼籲別抵制王丹，以免中共得利。人們只知抗中保台是門好生意，誰知，它還是性騷者的護身符。

兩名受害者指稱的案情約發生在10年前後，當時清大剛聘請王丹客座。五年後，校方未續聘，傳出是因王丹鼓勵學生參加太陽花學運。耳語才起，王丹便稱市長賴清德來電親邀他去台南教書；賴的理由是，「王丹是六四主要人物」。攀附站在中國對立面的民運人士，賴神公然挑戰大學自治。

賴清德替王丹喬工作，只是一個縮影，折射「反中」符號對台獨人士宗教般的影響力，高於學術及其他社會價值。如今，面對性騷指控，王丹面對社會質疑仍一派大義凜然。問題是，如果追求反中便能犧牲道德和人權，那麼這和中共又有多少差別？

綠營側翼稱，王丹性騷案傷害海外民運，洗地文如同公然勒索。然而，王丹並不等於中國民運，若揭發他有性騷惡癖，支持中國民主的火炬便會熄滅，豈非證明美國為首的自由民主聯盟都是假的？

王丹對中國民運貢獻如何，可受公評。但他為中國民主獻身，並不表示熱中政治的學生應為他獻身。