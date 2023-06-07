賴清德本命區台南市府頻爆性騷 藍諷「性、Lie台灣」

賴清德本命區台南市府連爆性騷擾，國民黨台南市議會黨團說「信賴台灣」已墮落成「性、Lie台灣」。（中央社）

民進黨 2024總統參選人賴清德 本命區台南市府兩天內相繼被爆出三起性騷案，市府前副發言人易俊宏、新聞處約用人員羅紹齊、前無給職市政顧問洪智坤等三人被點名，國民黨台南市議會黨團6日高舉「性、Lie台灣」海報，諷刺性騷已經成為民進黨DNA，副總統賴清德楬櫫的「信賴台灣」更墮落成「性、Lie台灣」。市長黃偉哲則強調，市府都有依法處理，但不能公開對外說明。

本報系聯合報報導，無盟批台少盟去年6月踢爆易俊宏是性騷擾 累犯，從2016年起至少有八名少年被易言詞騷擾、不當肢體接觸。「綠營遛鳥俠」羅紹齊則從大學時期常透過臉書傳送不雅照給同性，去年9月到新聞處工作，時值市長選舉，主管擔心他被拿來做文章，要他待在辦公室，明知這個人有性騷擾前科，還放在對外門面單位。

台南市議會無黨聯盟抨擊黃偉哲放縱性騷擾犯，易俊宏的性平調查拖了一年才公布，新聞處雇用曾上過新聞的性騷擾慣犯羅紹齊又怕外界知道，前市政顧問洪智坤曾性騷擾女導演卻獲重用。無盟呼籲黃偉哲應該出面說明「為何專找性騷擾犯幫你工作？」藍軍高舉「性、Lie台灣」「信、賴台灣」手板，痛批民進黨說一套做一套。

台北中國時報報導，國民黨台北市議員徐巧芯昨批，曾任前高雄市長陳菊辦公室主任的洪智坤，就是用權勢逼迫換取發生性關係的機會，若成功，某種程度就是一種誘姦，有人在洪智坤臉書留言問，應該認真道歉，否則被害人的爆料是指控被權勢逼迫，用性換取工作，洪回「是」，是否等同承認？後來洪將留言刪除，但已被截圖。洪的道歉等於間接證實有這件事情發生。

國民黨團認為，民進黨執政前口口聲聲清廉勤政愛鄉土，但七年多的全面執政，不僅變成要錢也要權，還涉嫌性騷未成年孩子及女性，性騷已成為民進黨的DNA。

黃偉哲強調，去年6月易俊宏爆出涉及性騷案後，市府也接獲一件任職期間發生的申訴案，立即要求他離職，經台南市性平會調查後，目前已有結論，將予以懲處。

黃偉哲還說，羅紹齊通過局處招考進入市府，服務期間並未收到申訴他的不法事件；至於去年12月24日離職的洪智坤，儘管涉及的性騷事件發生在2010年，並非在台南市府任職期間，但對任何不當行為，市府都予以譴責。

此外，距離2024大選尚有七個月，日本學者小笠原欣幸針對「2024台灣總統大選展望：三位參選人的民調變化與競爭走向」的文章提到，民進黨總統參選人賴清德面臨著黨內涉及與詐騙集團有所牽連的民進黨現任立委宣布退選，可謂一項醜聞。

小笠原欣幸在以往相關評論中，對於賴清德選情，大多給予相當正面的評價，不過最近民進黨受到一連串爆發的黑金、性騷擾案等一連串負面事件影響，他則認為，對於賴清德陣營來說，現階段的首要任務是，「鞏固他的領先地位」。

小笠原欣幸目前人在日本，也出席民眾黨總統參選人柯文哲在日本的演講，他在臉書中提到自己一篇投書，指出國民黨的總統參選人侯友宜和民眾黨的柯文哲，爭奪第二名的情勢對賴清德相對有利。然而，作為領先者的賴清德，也面臨著黨內的各種問題。