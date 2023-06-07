柯文哲密會前日相麻生太郎 曝他8月訪台

台灣民眾黨主席柯文哲（左）訪日第三天，下午密會日本前首相麻生太郎。（中央社）

民眾黨主席柯文哲 訪問日本 第三天，繼前天拜會日本前首相野田佳彥，柯昨天下午新增行程，與另一位前首相麻生太郎閉門會談一小時。柯文哲會後透露兩人主要談論日、中、台三方關係，也意外爆料麻生將在8月訪台。據了解麻生8月台灣行是為參加活動。但外交部對此未回應。

本報系聯合報報導，柯文哲前天與野田佳彥會面，會面後兩人一同受訪，野田佳彥稱讚柯文哲是「一位能帶領大家的人物」，並表示柯曾任外科醫生，在急診部工作，在觀察、做出判斷方面，應該非常擅長，很值得期待。

柯文哲昨天原訂下午4時拜會日本維新會主席馬場伸幸，柯利用中間空檔新增行程，先會晤麻生太郎，原本預計拜會30分鐘，因兩人相談甚歡，對談一個小時才結束，但不同於與野田佳彥會面對外開放且會後一同受訪，柯昨與麻生太郎閉門會談，會後僅由柯出面受訪。

柯文哲說，與麻生太郎談話非常深入，他不方便轉述，但對方沒有提到參選建議，主要還是在談日本、大陸對應關係，台灣跟日本在外交及國防方面如何彼此合作。

柯文哲提到，跟麻生太郎會談有談到鴻海創辦人郭台銘 。被問到對郭台銘是正面還是負面評價？柯文哲說，中性評論，「不該講述兩人談論第三人的話，這樣不恰當」。

台北中國時報報導， 麻生太郎是日本自民黨重量級人物，現為自民黨副總裁、麻生派領袖。是已故前首相安倍晉三的重要戰友，自第二次安倍內閣起出任副總理、財務大臣、金融擔當大臣等三職。

麻生太郎也被外界視為「親台派」，過去曾支持台灣加入世界衛生組織（WHO），還曾公開表示，中國若侵台，很可能與日本「存亡危機」有關，因此美日一定要一同防衛台灣。

柯文哲昨密會麻生太郎，雙方相談甚歡，差點耽誤拜會馬場伸幸行程。維新會為日本國會眾議院第三大黨、參議院第四大黨。

在與馬場伸幸會面尾聲，柯文哲向馬場伸幸說「See You in Taiwan！」馬場伸幸提及8月將訪台，雖然口譯補充「8月要去台灣」，柯似乎沒聽清楚，詢問「幾月要來？」此時熟悉日語的民眾黨顧問謝明珠說「8月」，未料，柯脫口而出「麻生也是8月要來。」