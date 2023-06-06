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常被指中共同路人 柯文哲：賴清德是中共同「飯」人

台灣新聞組／台北6日電
台灣民眾黨主席柯文哲訪日，在早稻田大學演講。(圖：台灣民眾黨提供)
台灣民眾黨主席柯文哲訪日，在早稻田大學演講。(圖：台灣民眾黨提供)

在日本訪問的台灣民眾黨主席柯文哲，昨天被媒體問到，未來副手條件是否會考慮政治外交專業條件？柯文哲回「不一定要」；他還表示，自己以前常被指「中共同路人」，民進黨主席賴清德日前說想和大陸國家主席習近平共進晚餐，是「中共同飯人」。

柯文哲昨在早稻田大學演講，接受隨團採訪的台灣媒體提問。賴清德日前接受台大學生「快問快答」訪問，稱最想共進晚餐的對象是習近平，柯文哲昨被問及此題，先是嘆氣說「唉，算了，不要講了」，又忍不住怨說：「他（賴清德）現在是中共同飯人，一起吃飯，不可以他講了都是台獨金孫，別人講就是中共同路人。」

媒體問，國民黨總統參選人侯友宜至今未正面談論兩岸論題，是否應該要有更清楚的表態？柯文哲回應，政治是一個說服過程，在過程中去說服民眾投票，「如果侯認為不講是一個選舉策略，那也是可以」。

柯文哲訪日第二天行程，拜會10多位執政黨籍參議員及日本前首相野田佳彥、日華議員懇談會會長古屋圭司等人，獲對方允諾挺台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。會談中，野田主動表示堅定支持台灣參與世界衛生大會（WHA），並歡迎台灣申請加入CPTPP。他說，雖然無法排除中國加入，但會嚴格把關，要求中國達到英國加入CPTPP的相同條件。

柯文哲說，希望將來台日有更全面的合作，例如在政治上建立美日台三方溝通平台，共同維持印度太平洋地區的和平，也期盼日本協助台灣加入CPTPP。

柯文哲 中共 賴清德

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