綠捲性騷風暴 賴清德將率全黨上性平課

性騷定義與樣態 資料來源：衛福部、行政院性平會

民進黨 接連爆發性騷擾 遭吃案事件，前副總統呂秀蓮指事件發生都是在蔡英文總統兼任黨主席時。現任黨主席、副總統賴清德 昨天受訪時表示，民進黨是一體的，並沒有分哪位黨主席，大家都一樣堅持理想，如果有問題就解決問題，嚴肅面對每一個人所發生的性平事件，民進黨會秉持一樣原則處理。

賴清德昨天在民進黨中央黨部主持黨務主管會報，針對最近爆發的性騷擾事件，賴指出，這次的性平事件必然對民進黨造成很大的衝擊，民進黨會嚴肅以對，讓社會看到民進黨勇於檢討改進的決心。

賴清德在會中作出三項工作指示。首先，民進黨是一體的，不必分事件發生是哪位黨主席任內，「我們都擁有相同的價值，只要發現問題就嚴肅面對，秉持一貫的原則坦然解決」；其次，他重申上周臨時主管會報提出的三點性平革新方案，即建立直接申訴窗口、零容忍的處理原則、立即修改黨內規章；以及，藉此事件積極革新，以建立一個性平友善的職場環境，請黨部同仁確實執行。

賴清德也強調，請秘書長許立明安排性平教育課程，包括中央黨部及地方黨部同仁，以及黨公職人員的幕僚等，主席亦同時間參加。

媒體也問，民進黨立委高嘉瑜稱，沒有爆出來的性騷案恐有100倍？賴清德則表示，這部分高嘉瑜可能要清楚說明。

對於外界批評現行性騷擾提出行政申訴時效僅一年，民進黨立委劉世芳昨天說，民進黨立院黨團有在檢討性騷擾的防治管道，包括當事人提出行政申訴的時效是否需要再延長，如果確定需要修法處理，民進黨團一定會勇於面對，而且會盡速提出。

接連爆出多起性騷擾事件，北市府限期民進黨中央說明，第一案昨天截止，民進黨未說明也沒說何時給，北市性平審查會議本月下旬將開會決定是否開罰。市長蔣萬安昨說，該罰就罰，絕不容許無限期拖延，昨已再發函要求民進黨6月9日回覆。

北市勞動局長高寶華表示，民進黨中央黨部昨下午致電表示，因資料非常多要整理，還無法回函，也沒有說明什麼時候會給。

北市議員柳采薇、張斯綱昨質疑是民進黨中央的拖延戰術。