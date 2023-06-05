黑白集／外遇、不倫都升官 綠營會把性騷當回事？

民進黨性騷事件爆不完，政黨形象兵敗如山倒。蔡英文總統以「前主席」身分致歉。（本報資料照片）

民進黨性騷事件爆不完，且各部門一路吃案，使其政黨形象兵敗如山倒。蔡總統以「前主席」身分致歉，對受害者遭遇感到不捨。「小英之友會」榮譽總會長陳時中 也發表高論，說時代進步到這裡，對任何性平上不公不義的事都應「零容忍」，不可姑息養奸。

陳時中對性騷議題發表意見，本質上是個敗筆。去年他競選時遭周刊踢爆，酒後對有從屬關係的女醫師摟肩又十指緊扣，這不算性騷嗎？尤其，近日也有「小英之友會」志工指控遭到性騷，據稱加害者目前仍為總統府資政。面對真實個案，陳時中的「零容忍」突然含糊起來了，他推稱處理性騷「有一定的程序」。看來，此案可能會與眾案一樣，都在「程序中」消失。

稀奇的是，陳時中對性騷擾 主張「零容忍」，但他在衛福部長任內，對於官員的各種外遇、不倫事件，不僅「零處理」，還給予「升官鼓勵」。醫福會執行長王必勝外遇生子，竟未待風波平息即升上政次；健保 署長李伯璋十指緊扣「乾女兒」，則大事化小，小事化無。看來，外遇與不倫的嚴重程度，還遠不如性騷。

如果蔡政府裡外遇、不倫的人都升官，那麼，綠營黨工豈會把性騷當一回事？於是，性騷、吃案幹部個個高升，也是理所當然。此刻，蔡總統在那裡說不捨、零容忍，是說給誰聽？